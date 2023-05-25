В ЯНАО последняя неделя мая начнется с похолодания и дождей

Преимущественно дождливая погода в регионе сохранится до середины недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе в последнюю неделю мая синоптики обещают дожди и понижение температуры воздуха. По данным сервиса Gismeteo в некоторых районах ночью похолодает до +7 градусов.

«В Салехарде в понедельник и вторник 29 и 30 мая ожидаются дожди и облачная погода. Температура воздуха днем составит +15,+16 градусов, а ночью опустится до +7», — указано на сайте.

В Надыме 29 мая днем синоптики прогнозируют +18 градусов, а 30 мая потепление до +26. Ночью температура воздуха опустится до +11, будет облачно и дождливо.

Отсутствие дождей ожидается в Ноябрьске, где сохранится теплая и солнечная погода. Днем температура воздуха составит +24,+26 градуса, а ночью опустится до +13,15 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО ожидает жаркая и малооблачная неделя с 22 по 28 мая. Температура воздуха начнет расти уже со среды, а воскресенье достигнет +29.