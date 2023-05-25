25 мая 2023

Тюменцев оставят без алкоголя в праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Купить спиртное нельзя будет 1, 12 и 24 июня Фото:

В День защиты детей, 1 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. О грядущем ограничении на своем сайте напоминает администрация Тюмени. В целом же в июне горожан ждут три праздничных дня, в которые объявлен сухой закон.

«Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в Международный день защиты детей — 1 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает мэрия Тюмени.

Купить алкоголь в магазинах по всей Тюменской области также будет нельзя 12 июня, в День России. А в Тюмени продажу спиртного ограничат еще и 24 июня, в День молодежи. При этом в барах, кафе и ресторанах выпить будет можно, на них запрет не распространяется, однако употреблять разрешат лишь в заведениях — на вынос взять алкоголь не получится.

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В День защиты детей, 1 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. О грядущем ограничении на своем сайте напоминает администрация Тюмени. В целом же в июне горожан ждут три праздничных дня, в которые объявлен сухой закон. «Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в Международный день защиты детей — 1 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает мэрия Тюмени. Купить алкоголь в магазинах по всей Тюменской области также будет нельзя 12 июня, в День России. А в Тюмени продажу спиртного ограничат еще и 24 июня, в День молодежи. При этом в барах, кафе и ресторанах выпить будет можно, на них запрет не распространяется, однако употреблять разрешат лишь в заведениях — на вынос взять алкоголь не получится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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