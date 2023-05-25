Тюменцев оставят без алкоголя в праздники

26 мая 2023 в 10:51 Размер текста - 17 +

Купить спиртное нельзя будет 1, 12 и 24 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В День защиты детей, 1 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. О грядущем ограничении на своем сайте напоминает администрация Тюмени. В целом же в июне горожан ждут три праздничных дня, в которые объявлен сухой закон. «Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в Международный день защиты детей — 1 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает мэрия Тюмени. Купить алкоголь в магазинах по всей Тюменской области также будет нельзя 12 июня, в День России. А в Тюмени продажу спиртного ограничат еще и 24 июня, в День молодежи. При этом в барах, кафе и ресторанах выпить будет можно, на них запрет не распространяется, однако употреблять разрешат лишь в заведениях — на вынос взять алкоголь не получится.

В День защиты детей, 1 июня, на всей территории Тюменской области будет запрещена розничная продажа алкоголя. О грядущем ограничении на своем сайте напоминает администрация Тюмени. В целом же в июне горожан ждут три праздничных дня, в которые объявлен сухой закон. «Установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции с 8:00 до 21:00 часа по местному времени в Международный день защиты детей — 1 июня. Ограничение регламентировано постановлением правительства Тюменской области», — сообщает мэрия Тюмени. Купить алкоголь в магазинах по всей Тюменской области также будет нельзя 12 июня, в День России. А в Тюмени продажу спиртного ограничат еще и 24 июня, в День молодежи. При этом в барах, кафе и ресторанах выпить будет можно, на них запрет не распространяется, однако употреблять разрешат лишь в заведениях — на вынос взять алкоголь не получится.