Baza: в Тверской области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию

27 мая 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

В результате атаки беспилотников никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании В Тверской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что второй дрон прилетел через полчаса. Он упал на землю и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был потушен работниками станции. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. БПЛА врезался в здание предприятия, после чего взорвался, напоминает VSE42.Ru. Также 27 мая два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.

В Тверской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Об этом написали в telegram-канале Baza. «Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что второй дрон прилетел через полчаса. Он упал на землю и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был потушен работниками станции. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало. Ранее беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. БПЛА врезался в здание предприятия, после чего взорвался, напоминает VSE42.Ru. Также 27 мая два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.