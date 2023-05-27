Baza: в Тверской области беспилотники атаковали нефтеперерабатывающую станцию

В Тверской области два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) атаковали нефтеперерабатывающую станцию. Об этом написали в telegram-канале Baza.
«Беспилотники прилетели на станцию недалеко от деревни Ерохино, которая обслуживает нефтепровод „Дружба“. Первый БПЛА залетел в 3:15. Он врезался в здание маслоцеха, после чего произошел взрыв — в результате была повреждена крыша и стена здания», — передает telegram-канал. Уточняется, что второй дрон прилетел через полчаса. Он упал на землю и взорвался. В результате инцидента никто не пострадал, а пожар был потушен работниками станции.
URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответа пока не последовало.
Ранее беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. БПЛА врезался в здание предприятия, после чего взорвался, напоминает VSE42.Ru. Также 27 мая два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.
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