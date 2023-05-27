Baza: в Белгороде беспилотник атаковал ТЭЦ

27 мая 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщают СМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 27 мая атаковал ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В ночь на 27 мая БПЛА противника сбросил два взрывных устройства на территорию объекта на Северо-Донецкой улице города. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении канала. URA.RU направило запрос в Минобороны России. Ответа пока не последовало. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство под Белгородом. В результате происшествия было повреждено административное здание.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 27 мая атаковал ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В ночь на 27 мая БПЛА противника сбросил два взрывных устройства на территорию объекта на Северо-Донецкой улице города. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении канала. URA.RU направило запрос в Минобороны России. Ответа пока не последовало. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство под Белгородом. В результате происшествия было повреждено административное здание.