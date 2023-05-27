Baza: в Белгороде беспилотник атаковал ТЭЦ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, небо, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 27 мая атаковал ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В ночь на 27 мая БПЛА противника сбросил два взрывных устройства на территорию объекта на Северо-Донецкой улице города. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении канала.

URA.RU направило запрос в Минобороны России. Ответа пока не последовало.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство под Белгородом. В результате происшествия было повреждено административное здание.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 27 мая атаковал ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В ночь на 27 мая БПЛА противника сбросил два взрывных устройства на территорию объекта на Северо-Донецкой улице города. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении канала. URA.RU направило запрос в Минобороны России. Ответа пока не последовало. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство под Белгородом. В результате происшествия было повреждено административное здание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...