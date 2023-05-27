Baza: в Белгороде беспилотник атаковал ТЭЦ

В результате атаки беспилотника никто не пострадал, сообщают СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в ночь на 27 мая атаковал ТЭЦ в Белгороде. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В ночь на 27 мая БПЛА противника сбросил два взрывных устройства на территорию объекта на Северо-Донецкой улице города. По предварительным данным никто не пострадал», — говорится в сообщении канала.
URA.RU направило запрос в Минобороны России. Ответа пока не последовало.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство под Белгородом. В результате происшествия было повреждено административное здание.
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