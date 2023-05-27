Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

28 мая 2023 в 02:03 Размер текста - 17 +

Художнику было 89 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 90-м году жизни умер известный всему миру художник-концептуалист Илья Кабаков. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. «С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не уточняется. Семья намерена провести частную похоронную службу. Через несколько недель состоятся публичная поминальная служба. Илья Кабаков стал всемирно известным в позднесоветский и постсоветский периоды благодаря инсталляциям, в которых исследовал чувство отчужденности и скуки, характерное для советской повседневности. У Кабакова было множество выставок, в том числе в Европе и Америке. Его выставки были в таких крупных музеях, как парижский Центр Помпиду, норвежский Национальный центр современного искусства, нью-йоркский музей современного искусства, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. Работы Кабакова «Жук» (5,8 млн долларов, 2008) и «Номер люкс» (4,1 млн долларов, 2006) являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На 90-м году жизни умер известный всему миру художник-концептуалист Илья Кабаков. Об этом сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. «С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, драгоценного отца и обожаемого дедушки», — говорится в сообщении фонда в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Причина смерти не уточняется. Семья намерена провести частную похоронную службу. Через несколько недель состоятся публичная поминальная служба. Илья Кабаков стал всемирно известным в позднесоветский и постсоветский периоды благодаря инсталляциям, в которых исследовал чувство отчужденности и скуки, характерное для советской повседневности. У Кабакова было множество выставок, в том числе в Европе и Америке. Его выставки были в таких крупных музеях, как парижский Центр Помпиду, норвежский Национальный центр современного искусства, нью-йоркский музей современного искусства, а также на Венецианской биеннале и на выставке Documenta в Касселе. Работы Кабакова «Жук» (5,8 млн долларов, 2008) и «Номер люкс» (4,1 млн долларов, 2006) являются двумя самыми дорогими когда-либо проданными произведениями современного российского искусства.