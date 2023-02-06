Кремль: военные докладывают Путину о применении ВСУ химоружия

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Информация о возможном применении Киевом химоружия докладывается президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных.

«Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.

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Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных. «Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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