Кремль: военные докладывают Путину о применении ВСУ химоружия

Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных.
«Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.
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Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных. «Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.