Кремль: военные докладывают Путину о применении ВСУ химоружия

06 февраля 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Информация о возможном применении Киевом химоружия докладывается президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных. «Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.

Данные о применении ВСУ химического оружия в Донбассе могли быть доложены президенту РФ Владимиру Путину напрямую от Минобороны. Об этом URA.RU сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном использовании запрещенных веществ против российских военных. «Я не располагаю такой информацией. Если данные есть, они докладываются верховному главнокомандующему по линии военных. Здесь было бы уместно за детальной информацией обратиться в Минобороны», — сказал Песков. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о применении ВСУ химоружия. Боевые отравляющие вещества на позиции российских Вооруженных сил, по его словам, сбрасывались с дронов.