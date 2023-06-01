В Кремле восхитились главой комитета Госдумы, который захотел на фронт

Дмитрий Песков поддержал всех, кто помогает СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Поступок главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова, которые захотел стать участником СВО, заслуживает восхищения. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Каждый по-своему помогает СВО, участникам: централизованно через ОНФ, кто-то через другие организации, каждый из таких людей заслуживает восхищения. Кто-то одной упаковкой лекарств, кто-то машину загружает, все достойны сохщинеия. Упомянутый депутат — тоже заслуживает восхищения», — передает журналист URA.RU слова Пескова.
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