CNN: на Украине готовят большую армию беспилотников

CNN: производство беспилотников на Украине вырастет с 50 до 1000 единиц в месяц

03 июня 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Украина в месяц планирует производить 1000 дронов, заявил Валерий Боровик Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина будет расширять производство беспилотников. Если раньше за месяц создавалось до 50 БПЛА, то теперь за этот же период будут производить до 1000 дронов. Такими планами поделился командир украинского спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик. «[Наша] компания находится в процессе расширения производства после подписания соглашения с заводом на Украине, которое увеличит производство с 50 дронов в месяц до более 1000», — рассказал Валерий Боровик телеканалу CNN. Также он представил дрон Vidsyich, который будет предназначен для атаки по российским позициям. По словам разработчика дронов Боровика, этот БПЛА способен преодолевать 40 километров и нести на себе груз до трех килограмм. Украина в последнее время активно использует беспилотники для атаки по территориям России, в том числе и украинского производства. Например, она 30 мая использовала дрон UJ-22 Airborne. Тем не менее Киев продолжает заказывать беспилотники у стран Запада. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ПВО РФ успешно отражают украинские дроны, пишет «Национальная служба новостей». Украина продолжает атаковать приграничные территории, сообщает телеканал 360.

Украина будет расширять производство беспилотников. Если раньше за месяц создавалось до 50 БПЛА, то теперь за этот же период будут производить до 1000 дронов. Такими планами поделился командир украинского спецподразделения ударных дронов «Белый орел» Валерий Боровик. «[Наша] компания находится в процессе расширения производства после подписания соглашения с заводом на Украине, которое увеличит производство с 50 дронов в месяц до более 1000», — рассказал Валерий Боровик телеканалу CNN. Также он представил дрон Vidsyich, который будет предназначен для атаки по российским позициям. По словам разработчика дронов Боровика, этот БПЛА способен преодолевать 40 километров и нести на себе груз до трех килограмм. Украина в последнее время активно использует беспилотники для атаки по территориям России, в том числе и украинского производства. Например, она 30 мая использовала дрон UJ-22 Airborne. Тем не менее Киев продолжает заказывать беспилотники у стран Запада. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что ПВО РФ успешно отражают украинские дроны, пишет «Национальная служба новостей». Украина продолжает атаковать приграничные территории, сообщает телеканал 360.