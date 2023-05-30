Shot: дроны, атаковавшие Москву, несли снаряды с гексогеном

30 мая 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Украинские беспилотники были заряжены кумулятивными снарядами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Атака беспилотников на Москву Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были заряжены кумулятивными боеприпасами. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Заряды выпускались 36 лет назад. «Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, несли на себе кумулятивные заряды, произведенные в СССР 36 лет назад», — сообщают авторы канала. Отмечается, что данные заряды применяются для пробивания защитной брони. По данным канала, речь идет о снаряде КЗ-6, которые выпускались в 1987-м году. Внутри бомбы находится смесь тротила с гексогеном, которая может пробить плиты из железобетона с толщиной до полуметра. Утром 30 мая Украина устроила атаку беспилотниками по Москве и Подмосковью. Главное следственное управление СК России признало атаку террористическим актом. В Минобороны России заявили, что было сбито восемь беспилотников.

Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были заряжены кумулятивными боеприпасами. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Заряды выпускались 36 лет назад. «Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, несли на себе кумулятивные заряды, произведенные в СССР 36 лет назад», — сообщают авторы канала. Отмечается, что данные заряды применяются для пробивания защитной брони. По данным канала, речь идет о снаряде КЗ-6, которые выпускались в 1987-м году. Внутри бомбы находится смесь тротила с гексогеном, которая может пробить плиты из железобетона с толщиной до полуметра. Утром 30 мая Украина устроила атаку беспилотниками по Москве и Подмосковью. Главное следственное управление СК России признало атаку террористическим актом. В Минобороны России заявили, что было сбито восемь беспилотников.