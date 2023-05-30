Shot: дроны, атаковавшие Москву, несли снаряды с гексогеном

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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, следственный комитет, перекрытие, опрос, полиция, ск, оцепление, оперативная группа, следственные действия
Украинские беспилотники были заряжены кумулятивными снарядами Фото:
новость из сюжета
Атака беспилотников на Москву

Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были заряжены кумулятивными боеприпасами. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Заряды выпускались 36 лет назад.

«Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, несли на себе кумулятивные заряды, произведенные в СССР 36 лет назад», — сообщают авторы канала. Отмечается, что данные заряды применяются для пробивания защитной брони.

По данным канала, речь идет о снаряде КЗ-6, которые выпускались в 1987-м году. Внутри бомбы находится смесь тротила с гексогеном, которая может пробить плиты из железобетона с толщиной до полуметра.

Утром 30 мая Украина устроила атаку беспилотниками по Москве и Подмосковью. Главное следственное управление СК России признало атаку террористическим актом. В Минобороны России заявили, что было сбито восемь беспилотников.

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Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, были заряжены кумулятивными боеприпасами. Об этом сообщает telegram-канал Shot. Заряды выпускались 36 лет назад. «Беспилотники, атаковавшие сегодня Москву, несли на себе кумулятивные заряды, произведенные в СССР 36 лет назад», — сообщают авторы канала. Отмечается, что данные заряды применяются для пробивания защитной брони. По данным канала, речь идет о снаряде КЗ-6, которые выпускались в 1987-м году. Внутри бомбы находится смесь тротила с гексогеном, которая может пробить плиты из железобетона с толщиной до полуметра. Утром 30 мая Украина устроила атаку беспилотниками по Москве и Подмосковью. Главное следственное управление СК России признало атаку террористическим актом. В Минобороны России заявили, что было сбито восемь беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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