РИА Новости: взорвавшийся под Калугой дрон образовал шестиметровую воронку

Беспилотник, упавший в Калужской области 1 июня, после взрыва образовал воронку диаметром более шести метров. Об этом заявили в экстренных службах.
«Образовалась воронка диаметром более шести метров [после падения беспилотника в Калужской области]», — уточнил спикер из экстренных служб. Его слова передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что 1 июня упал беспилотник рядом с нефтеперерабатывающим предприятием в Калужской области, передает телеканал 360. Это случилось в районе села Товарково, сообщает
Киев неоднократно атаковал приграничные российские территории. Например — Белгородскую область. Отмечается, что в ходе атаки украинских диверсантов есть погибшие.
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