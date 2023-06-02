РИА Новости: взорвавшийся под Калугой дрон образовал шестиметровую воронку

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В ходе взыва беспилотника в Калужской области образовалась воронка диаметром Фото:

Беспилотник, упавший в Калужской области 1 июня, после взрыва образовал воронку диаметром более шести метров. Об этом заявили в экстренных службах.

«Образовалась воронка диаметром более шести метров [после падения беспилотника в Калужской области]», — уточнил спикер из экстренных служб. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 1 июня упал беспилотник рядом с нефтеперерабатывающим предприятием в Калужской области, передает телеканал 360. Это случилось в районе села Товарково, сообщает Life. Расстояние от места происшествия до границы с Украиной составило 310 километров.

Киев неоднократно атаковал приграничные российские территории. Например — Белгородскую область. Отмечается, что в ходе атаки украинских диверсантов есть погибшие.

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Беспилотник, упавший в Калужской области 1 июня, после взрыва образовал воронку диаметром более шести метров. Об этом заявили в экстренных службах. «Образовалась воронка диаметром более шести метров [после падения беспилотника в Калужской области]», — уточнил спикер из экстренных служб. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что 1 июня упал беспилотник рядом с нефтеперерабатывающим предприятием в Калужской области, передает телеканал 360. Это случилось в районе села Товарково, сообщает Life. Расстояние от места происшествия до границы с Украиной составило 310 километров. Киев неоднократно атаковал приграничные российские территории. Например — Белгородскую область. Отмечается, что в ходе атаки украинских диверсантов есть погибшие.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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