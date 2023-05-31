Украина заказала в Германии 300 дронов-разведчиков

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Украина заказала 300 дронов у Quantum Systems, передает Handelsblatt Фото:
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Украина заказала у немецкой компании Quantum Systems 300 беспилотников-разведчиков. Они должны быть поставлены к 2024 году. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

«Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector. <…> Контракт оценивается в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года», — говорится в материале газеты.

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Отмечается, что США также заказала в Германии беспилотники такой же модели. Однако число дронов в три раза меньше, чем в украинском контракте. Морская пехота США потратила на заказ 20 миллионов долларов (18 737 200 евро).

Размах крыла у беспилотника Vector составляет 2,8 метров. Он может находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 25 м/с. Он был создан для наблюдения и сбора информации.

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Украина заказала у немецкой компании Quantum Systems 300 беспилотников-разведчиков. Они должны быть поставлены к 2024 году. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector. <…> Контракт оценивается в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года», — говорится в материале газеты. Отмечается, что США также заказала в Германии беспилотники такой же модели. Однако число дронов в три раза меньше, чем в украинском контракте. Морская пехота США потратила на заказ 20 миллионов долларов (18 737 200 евро). Размах крыла у беспилотника Vector составляет 2,8 метров. Он может находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 25 м/с. Он был создан для наблюдения и сбора информации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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