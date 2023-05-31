Украина заказала в Германии 300 дронов-разведчиков

31 мая 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Украина заказала 300 дронов у Quantum Systems, передает Handelsblatt Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина заказала у немецкой компании Quantum Systems 300 беспилотников-разведчиков. Они должны быть поставлены к 2024 году. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector. <…> Контракт оценивается в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года», — говорится в материале газеты . Новость по теме Какие беспилотники используют Россия и Украина в ходе СВО Отмечается, что США также заказала в Германии беспилотники такой же модели. Однако число дронов в три раза меньше, чем в украинском контракте. Морская пехота США потратила на заказ 20 миллионов долларов (18 737 200 евро). Размах крыла у беспилотника Vector составляет 2,8 метров. Он может находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 25 м/с. Он был создан для наблюдения и сбора информации.

Украина заказала у немецкой компании Quantum Systems 300 беспилотников-разведчиков. Они должны быть поставлены к 2024 году. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt. «Украина получит от немецкой компании Quantum Systems из Мюнхена 300 разведывательных беспилотников модели Vector. <…> Контракт оценивается в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года», — говорится в материале газеты. Отмечается, что США также заказала в Германии беспилотники такой же модели. Однако число дронов в три раза меньше, чем в украинском контракте. Морская пехота США потратила на заказ 20 миллионов долларов (18 737 200 евро). Размах крыла у беспилотника Vector составляет 2,8 метров. Он может находиться в воздухе до двух часов и развивать скорость до 25 м/с. Он был создан для наблюдения и сбора информации.