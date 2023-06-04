Предприниматель обвинил мэрию Ноябрьска в давлении на бизнес

Бизнесмен Юрий Гришан ранее судился с мэрией Ноябрьска из-за аренды земли, но проиграл

05 июня 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Об истечении срока аренды мэрия Ноябрьска уведомила Юрия Гришана еще в 2019 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Владелец магазина «Мария» Юрий Гришан считает, что мэрия Ноябрьска (ЯНАО) незаконно и по надуманным основаниям расторгла с ним договор на аренду земли. При этом департамент имущественных отношений на вопросы URA.RU объяснил: причиной стало окончание срока контракта, а вовсе не выявленные проверками нарушения. «Наш магазин стоит уже 15 лет и имеет все разрешающие документы», — рассказал Гришан корреспонденту URA.RU. По словам предпринимателя, мэрия расторгла с ним договор аренды муниципальной земли после того, как пожарная инспекция в ходе рейда нашла нарушения на его объектах. Предприниматель обратился к специалистам МЧС, те проверили документы и ответили, что результат рейда, проведенного по отношению к его магазину, не имеет никакой силы. Гришан подал исковое заявление в суд на департамент имущественных отношений (ДИО) администрации Ноябрьска, но дело проиграл. В городском ДИО журналистам объяснили: по условиям арендного договора Гришан должен был освободить территорию еще в 2016 году. В течение пяти лет никто к нему не предъявлял никаких претензий, давая возможность самостоятельно закрыть вопрос. «У предпринимателя действительно были выявлены нарушения противопожарных норм, но причиной для расторжения договора послужило не это, а окончание срока аренды. Профилактический рейд стал дополнительным фактором, чтобы бизнесмен освободил территорию», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ДИО Ноябрьска. Согласно градостроительному плану Ноябрьска, на данном участке власти планируют возвести многоэтажный дом. Квартиры в ней будут предназначены для расселения аварийного жилья. Ранее URA.RU рассказывало, что Юрий Гришан обвинял чиновников мэрия в вымогательстве взятки за изменение статуса магазина, указанного в документах как движимый, а не стационарный объект. В мэрии тогда поясняли: никаких заявлений по изменениям в документах в администрацию не поступало, а уведомление об отказе продлевать договор было вручено бизнесмену в 2019 году. Уже тогда указывалось — магазин нарушает правила противопожарного режима, так как находится на расстоянии менее 15 метров от других зданий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец магазина «Мария» Юрий Гришан считает, что мэрия Ноябрьска (ЯНАО) незаконно и по надуманным основаниям расторгла с ним договор на аренду земли. При этом департамент имущественных отношений на вопросы URA.RU объяснил: причиной стало окончание срока контракта, а вовсе не выявленные проверками нарушения. «Наш магазин стоит уже 15 лет и имеет все разрешающие документы», — рассказал Гришан корреспонденту URA.RU. По словам предпринимателя, мэрия расторгла с ним договор аренды муниципальной земли после того, как пожарная инспекция в ходе рейда нашла нарушения на его объектах. Предприниматель обратился к специалистам МЧС, те проверили документы и ответили, что результат рейда, проведенного по отношению к его магазину, не имеет никакой силы. Гришан подал исковое заявление в суд на департамент имущественных отношений (ДИО) администрации Ноябрьска, но дело проиграл. В городском ДИО журналистам объяснили: по условиям арендного договора Гришан должен был освободить территорию еще в 2016 году. В течение пяти лет никто к нему не предъявлял никаких претензий, давая возможность самостоятельно закрыть вопрос. «У предпринимателя действительно были выявлены нарушения противопожарных норм, но причиной для расторжения договора послужило не это, а окончание срока аренды. Профилактический рейд стал дополнительным фактором, чтобы бизнесмен освободил территорию», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ДИО Ноябрьска. Согласно градостроительному плану Ноябрьска, на данном участке власти планируют возвести многоэтажный дом. Квартиры в ней будут предназначены для расселения аварийного жилья. Ранее URA.RU рассказывало, что Юрий Гришан обвинял чиновников мэрия в вымогательстве взятки за изменение статуса магазина, указанного в документах как движимый, а не стационарный объект. В мэрии тогда поясняли: никаких заявлений по изменениям в документах в администрацию не поступало, а уведомление об отказе продлевать договор было вручено бизнесмену в 2019 году. Уже тогда указывалось — магазин нарушает правила противопожарного режима, так как находится на расстоянии менее 15 метров от других зданий.