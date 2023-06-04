Предприниматель обвинил мэрию Ноябрьска в давлении на бизнес

Владелец магазина «Мария» Юрий Гришан считает, что мэрия Ноябрьска (ЯНАО) незаконно и по надуманным основаниям расторгла с ним договор на аренду земли. При этом департамент имущественных отношений на вопросы URA.RU объяснил: причиной стало окончание срока контракта, а вовсе не выявленные проверками нарушения.
«Наш магазин стоит уже 15 лет и имеет все разрешающие документы», — рассказал Гришан корреспонденту URA.RU. По словам предпринимателя, мэрия расторгла с ним договор аренды муниципальной земли после того, как пожарная инспекция в ходе рейда нашла нарушения на его объектах.
Предприниматель обратился к специалистам МЧС, те проверили документы и ответили, что результат рейда, проведенного по отношению к его магазину, не имеет никакой силы. Гришан подал исковое заявление в суд на департамент имущественных отношений (ДИО) администрации Ноябрьска, но дело проиграл.
В городском ДИО журналистам объяснили: по условиям арендного договора Гришан должен был освободить территорию еще в 2016 году. В течение пяти лет никто к нему не предъявлял никаких претензий, давая возможность самостоятельно закрыть вопрос.
«У предпринимателя действительно были выявлены нарушения противопожарных норм, но причиной для расторжения договора послужило не это, а окончание срока аренды. Профилактический рейд стал дополнительным фактором, чтобы бизнесмен освободил территорию», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ДИО Ноябрьска.
Согласно градостроительному плану Ноябрьска, на данном участке власти планируют возвести многоэтажный дом. Квартиры в ней будут предназначены для расселения аварийного жилья.
Ранее URA.RU рассказывало, что Юрий Гришан обвинял чиновников мэрия в вымогательстве взятки за изменение статуса магазина, указанного в документах как движимый, а не стационарный объект. В мэрии тогда поясняли: никаких заявлений по изменениям в документах в администрацию не поступало, а уведомление об отказе продлевать договор было вручено бизнесмену в 2019 году. Уже тогда указывалось — магазин нарушает правила противопожарного режима, так как находится на расстоянии менее 15 метров от других зданий.
Владелец магазина «Мария» Юрий Гришан считает, что мэрия Ноябрьска (ЯНАО) незаконно и по надуманным основаниям расторгла с ним договор на аренду земли. При этом департамент имущественных отношений на вопросы URA.RU объяснил: причиной стало окончание срока контракта, а вовсе не выявленные проверками нарушения. «Наш магазин стоит уже 15 лет и имеет все разрешающие документы», — рассказал Гришан корреспонденту URA.RU. По словам предпринимателя, мэрия расторгла с ним договор аренды муниципальной земли после того, как пожарная инспекция в ходе рейда нашла нарушения на его объектах. Предприниматель обратился к специалистам МЧС, те проверили документы и ответили, что результат рейда, проведенного по отношению к его магазину, не имеет никакой силы. Гришан подал исковое заявление в суд на департамент имущественных отношений (ДИО) администрации Ноябрьска, но дело проиграл. В городском ДИО журналистам объяснили: по условиям арендного договора Гришан должен был освободить территорию еще в 2016 году. В течение пяти лет никто к нему не предъявлял никаких претензий, давая возможность самостоятельно закрыть вопрос. «У предпринимателя действительно были выявлены нарушения противопожарных норм, но причиной для расторжения договора послужило не это, а окончание срока аренды. Профилактический рейд стал дополнительным фактором, чтобы бизнесмен освободил территорию», — прокомментировали корреспонденту URA.RU в ДИО Ноябрьска. Согласно градостроительному плану Ноябрьска, на данном участке власти планируют возвести многоэтажный дом. Квартиры в ней будут предназначены для расселения аварийного жилья. Ранее URA.RU рассказывало, что Юрий Гришан обвинял чиновников мэрия в вымогательстве взятки за изменение статуса магазина, указанного в документах как движимый, а не стационарный объект. В мэрии тогда поясняли: никаких заявлений по изменениям в документах в администрацию не поступало, а уведомление об отказе продлевать договор было вручено бизнесмену в 2019 году. Уже тогда указывалось — магазин нарушает правила противопожарного режима, так как находится на расстоянии менее 15 метров от других зданий.