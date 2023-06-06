Аксенов: в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА 06 июня 2023 в 23:52 Размер текста - 17 + В результате инцидента никто не пострадал Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В восточной части Крыма заглушили беспилотник средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА», — написал Аксенов в telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Глава Крыма также попросил граждан соблюдать спокойствие. Ранее Аксенов сообщал о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Также он отметил, что четыре беспилотника удалось обезвредить средствами РЭБ. В восточной части Крыма заглушили беспилотник средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА», — написал Аксенов в telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Глава Крыма также попросил граждан соблюдать спокойствие. Ранее Аксенов сообщал о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Также он отметил, что четыре беспилотника удалось обезвредить средствами РЭБ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям