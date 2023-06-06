Аксенов: в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

В результате инцидента никто не пострадал
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В восточной части Крыма заглушили беспилотник средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА», —
Ранее Аксенов сообщал о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Также он отметил, что четыре беспилотника удалось обезвредить средствами РЭБ.
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