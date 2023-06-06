06 июня 2023

Аксенов: в восточной части Крыма заглушили и посадили украинский БПЛА

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Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
В результате инцидента никто не пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В восточной части Крыма заглушили беспилотник средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА», — написал Аксенов в telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Глава Крыма также попросил граждан соблюдать спокойствие.

Ранее Аксенов сообщал о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Также он отметил, что четыре беспилотника удалось обезвредить средствами РЭБ.

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В восточной части Крыма заглушили беспилотник средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. «В восточной части Крыма средствами РЭБ заглушен и посажен вражеский БПЛА», — написал Аксенов в telegram-канале. По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет. Глава Крыма также попросил граждан соблюдать спокойствие. Ранее Аксенов сообщал о пяти сбитых беспилотниках ВСУ. Инцидент произошел в ночь на 4 июня. Также он отметил, что четыре беспилотника удалось обезвредить средствами РЭБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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