Аксенов заявил об отражении девяти атак беспилотников ВСУ на Крым

В ночь на 4 июня в Крыму было сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Также четыре беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава крымского полуострова Сергей Аксенов.
«За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре — заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадавших нет.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о сбитом беспилотнике в Джанкое. Он заявил, что в результате инцидента были выбиты стекла в трех домах частного сектора, пишет Pravda.Ru. До этого Аксенов сообщал о шести сбитых БПЛА в разных регионах Крыма.
В ночь на 4 июня в Крыму было сбито пять вражеских беспилотных летательных аппаратов. Также четыре беспилотника были обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил глава крымского полуострова Сергей Аксенов. «За прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять вражеских БПЛА, еще четыре — заглушены и посажены средствами РЭБ», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. По его словам, в результате атаки пострадавших нет. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о сбитом беспилотнике в Джанкое. Он заявил, что в результате инцидента были выбиты стекла в трех домах частного сектора, пишет Pravda.Ru. До этого Аксенов сообщал о шести сбитых БПЛА в разных регионах Крыма.