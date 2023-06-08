08 июня 2023

Полиция нашла в курганском округе открытые кеги с напитком «Мистер Сидр». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Мистер сидр» изъяли в курганском магазине Фото:
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Массовое отравление сидром в регионах России

Сотрудники курганской полиции изъяли в Юргамышском округе открытые кеги с напитком «Мистер Сидр». Информацию и фото опасного напитка разместили на сайте УМВД области.

«В одном из магазинов рабочего поселка Юргамыш сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяты три неполные кеги, в которых находилось порядка 30 литров напитка марки сидр», — рассказали в полиции. Напиток из Самарской области с этикеткой «Мистер Сидр» отправили на экспертизу.

Также в полиции рассказали, что в области изъято уже более 20 тысяч литров напитков, произведенных самарскими производителями. Были проверены 530 торговых точек в Шумихинском, Макушинском, Щучанском, Каргапольском, Куртамышском, Шадринском и Юргамышском округах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области жертвой опасного самарского сидра стала 17-летняя школьница. Девушка из Шумихи отравилась сидром и в тяжелом состоянии находится в областной больнице. Всего в России отравились опасным напитком более 100 человек. Есть смертельные случаи.

Початые кеги с напитком «Мистер сидр» полиция нашла в Юргамыше
Початые кеги с напитком «Мистер сидр» полиция нашла в Юргамыше
Фото:
Более 30 литров самарского сидра полиция направила на экспертизу
Более 30 литров самарского сидра полиция направила на экспертизу
Фото:

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Сотрудники курганской полиции изъяли в Юргамышском округе открытые кеги с напитком «Мистер Сидр». Информацию и фото опасного напитка разместили на сайте УМВД области. «В одном из магазинов рабочего поселка Юргамыш сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяты три неполные кеги, в которых находилось порядка 30 литров напитка марки сидр», — рассказали в полиции. Напиток из Самарской области с этикеткой «Мистер Сидр» отправили на экспертизу. Также в полиции рассказали, что в области изъято уже более 20 тысяч литров напитков, произведенных самарскими производителями. Были проверены 530 торговых точек в Шумихинском, Макушинском, Щучанском, Каргапольском, Куртамышском, Шадринском и Юргамышском округах. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области жертвой опасного самарского сидра стала 17-летняя школьница. Девушка из Шумихи отравилась сидром и в тяжелом состоянии находится в областной больнице. Всего в России отравились опасным напитком более 100 человек. Есть смертельные случаи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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