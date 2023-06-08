«Мистер сидр» изъяли в курганском магазине Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Массовое отравление сидром в регионах России

Сотрудники курганской полиции изъяли в Юргамышском округе открытые кеги с напитком «Мистер Сидр». Информацию и фото опасного напитка разместили на сайте УМВД области.

«В одном из магазинов рабочего поселка Юргамыш сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции изъяты три неполные кеги, в которых находилось порядка 30 литров напитка марки сидр», — рассказали в полиции. Напиток из Самарской области с этикеткой «Мистер Сидр» отправили на экспертизу.

Также в полиции рассказали, что в области изъято уже более 20 тысяч литров напитков, произведенных самарскими производителями. Были проверены 530 торговых точек в Шумихинском, Макушинском, Щучанском, Каргапольском, Куртамышском, Шадринском и Юргамышском округах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области жертвой опасного самарского сидра стала 17-летняя школьница. Девушка из Шумихи отравилась сидром и в тяжелом состоянии находится в областной больнице. Всего в России отравились опасным напитком более 100 человек. Есть смертельные случаи.

Початые кеги с напитком «Мистер сидр» полиция нашла в Юргамыше Фото: УМВД РФ по Курганской области