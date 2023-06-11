В Тюмени песчаный карьер с запасами более 70 млн рублей продается по цене двухкомнатной квартиры

В настоящее время ведется разработка карьера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Недалеко от Тюмени на продажу выставлен песчаный карьер с запасами 600 тысяч кубических метров песка, что при средней цене 120 рублей за кубический метр принесет выручку в 72 миллиона рублей. Согласно объявлению, собственник предлагает купить готовый бизнес за 7 миллионов рублей. За аналогичную стоимость тюменцы могут приобрести двухкомнатную квартиру площадью 85 квадратных метров в новом ЖК.

«Продается земельный участок — песчаный карьер, расположенный в 23 км от Тюмени. Песчаный карьер имеет следующие запасы: объем запаса песка около 600 тыс. кубометров. Средняя цена песка 120 рублей. Стоимость объекта — 7 миллионов рублей», — сообщает автор на портале Avito.

Уточняется, что вместе с бизнесом новый собственник получит юридическое лицо с лицензией на разработку полезных ископаемых. В настоящее время ведется разработка карьера по проекту, который также включен в стоимость продажи.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменцам предлагают купить готовый действующий бизнес — производство макарон и хлебобулочных изделий. Стоимость продажи составляет 66 миллионов рублей. За аналогичную стоимость в Тюмени продается четырехкомнатная квартира площадью 254 квадратных метра в элитном доме.