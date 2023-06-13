Тюмень готова экспортировать важный продукт в соседние страны

Тюменская компания «ПРОДО Тюменский бройлер» получила от Россельхознадзора аттестат на экспорт продукции в Казахстан и Белоруссию. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.
«Аттестат на экспорт получила птицефабрика „ПРОДО Тюменский бройлер“. Первые поставки продукции тюменского производства в Казахстан и Белоруссию запланированы уже на вторую половину 2023 года», — говорится в сообщении.
Экспорт стал возможен после заключения Россельхознадзора о соответствии предприятия и его продукции требованиям Евразийского экономического союза. Предполагается, что на экспорт будут отгружать субпродукты цыплят-бройлеров и продукты разделки куриных тушек. Плановый объем поставок — более 100 тонн в месяц.
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