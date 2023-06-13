13 июня 2023

Тюмень готова экспортировать важный продукт в соседние страны

Компания «Тюменский бройлер» получил сертификат на экспорт куриного мяса в Казахстан и Белоруссию
© Служба новостей «URA.RU»
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Птицефабрика "Рефтинская". Свердловская область, Рефтинский, птицефабрика, мясо птицы, мясо курицы, куриная ножка
Предполагаемый объем поставок составит более 100 тонн в месяц Фото:

Тюменская компания «ПРОДО Тюменский бройлер» получила от Россельхознадзора аттестат на экспорт продукции в Казахстан и Белоруссию. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

«Аттестат на экспорт получила птицефабрика „ПРОДО Тюменский бройлер“. Первые поставки продукции тюменского производства в Казахстан и Белоруссию запланированы уже на вторую половину 2023 года», — говорится в сообщении.

Экспорт стал возможен после заключения Россельхознадзора о соответствии предприятия и его продукции требованиям Евразийского экономического союза. Предполагается, что на экспорт будут отгружать субпродукты цыплят-бройлеров и продукты разделки куриных тушек. Плановый объем поставок — более 100 тонн в месяц.

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Тюменская компания «ПРОДО Тюменский бройлер» получила от Россельхознадзора аттестат на экспорт продукции в Казахстан и Белоруссию. Об этом в telegram-канале сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области. «Аттестат на экспорт получила птицефабрика „ПРОДО Тюменский бройлер“. Первые поставки продукции тюменского производства в Казахстан и Белоруссию запланированы уже на вторую половину 2023 года», — говорится в сообщении. Экспорт стал возможен после заключения Россельхознадзора о соответствии предприятия и его продукции требованиям Евразийского экономического союза. Предполагается, что на экспорт будут отгружать субпродукты цыплят-бройлеров и продукты разделки куриных тушек. Плановый объем поставок — более 100 тонн в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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