В Тюменской области абитуриенты, окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах. Информация о количестве бюджетных мест и специальностей опубликована на сайтах учебных заведений. За счет государственного бюджета в 2023 году очно планируется обучить более двух тысяч студентов.
«Тюменский государственный университет. Количество мест по образовательным программам высшего образования на 2023/2024 год», — такой список опубликован на сайте ТюмГУ. Университет состоит из десяти институтов, каждый из которых предлагает десятки бюджетных мест.
Тюменский государственный университет
• Институт биологии — 65 бюджетных мест. Всего — 160.
• Институт государства и права — 48 бюджетных мест. Всего — 441.
• Институт математики и компьютерных наук — 276 бюджетных мест. Всего — 715.
• Институт наук о земле — 63 бюджетных места. Всего — 125.
• Институт психологии и педагогики — 62 бюджетных места. Всего — 285
• Институт социально-гуманитарных наук — 84 бюджетных места. Всего — 594.
• Институт физической культуры — 35 бюджетных мест. Всего — 70.
• Институт химии — 33 бюджетных места. Всего — 75.
• Физико-технический институт — 48 бюджетных мест. Всего — 80.
• Финансово-экономический институт — 34 бюджетных места. Всего — 325.
Тюменский государственный медицинский университет
• Лечебное дело — 400 бюджетных мест. На платной основе — 200.
• Педиатрия — 147 бюджетных мест. Мест с оплатой за обучение — 100.
• Стоматология — 11 бюджетных мест. На платной основе — 200.
• Фармация — 18 бюджетных мест. С оплатой за обучений — 20.
Государственный аграрный университет Северного Зауралья включает шесть институтов и предлагает 17 направлений подготовки. Для абитуриентов доступно более 700 бюджетных мест. Среди самых востребованных специальностей — агрономия, ветеринария и садоводство.
Тюменский государственный институт культуры предлагает абитуриентам поступить на такие популярные направления, как: вокальное и хореографическое искусство, архитектуру и живопись. Всего здесь предусмотрено 98 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения.
Тюменский индустриальный университет располагает одними из самых востребованных специальностей в северных регионах — в сфере добычи нефти и газа. Всего на очную форму обучения вуз предоставляет более тысячи бюджетных мест. Наиболее популярные направления здесь — промышленное и гражданское строительство, бурение нефтяных и газовых скважин и другие.
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