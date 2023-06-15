В Тюмени назвали вузы, где можно получить высшее образование за счет государства. Список

В Тюмени абитуриенты могут бесплатно получить высшее образование в пяти вузах

16 июня 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

В Тюменской области можно бесплатно отучиться в пяти вузах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюменской области абитуриенты, окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах. Информация о количестве бюджетных мест и специальностей опубликована на сайтах учебных заведений. За счет государственного бюджета в 2023 году очно планируется обучить более двух тысяч студентов. «Тюменский государственный университет. Количество мест по образовательным программам высшего образования на 2023/2024 год», — такой список опубликован на сайте ТюмГУ. Университет состоит из десяти институтов, каждый из которых предлагает десятки бюджетных мест. Тюменский государственный университет • Институт биологии — 65 бюджетных мест. Всего — 160. • Институт государства и права — 48 бюджетных мест. Всего — 441. • Институт математики и компьютерных наук — 276 бюджетных мест. Всего — 715. • Институт наук о земле — 63 бюджетных места. Всего — 125. • Институт психологии и педагогики — 62 бюджетных места. Всего — 285 • Институт социально-гуманитарных наук — 84 бюджетных места. Всего — 594. • Институт физической культуры — 35 бюджетных мест. Всего — 70. • Институт химии — 33 бюджетных места. Всего — 75. • Физико-технический институт — 48 бюджетных мест. Всего — 80. • Финансово-экономический институт — 34 бюджетных места. Всего — 325. Тюменский государственный медицинский университет • Лечебное дело — 400 бюджетных мест. На платной основе — 200. • Педиатрия — 147 бюджетных мест. Мест с оплатой за обучение — 100. • Стоматология — 11 бюджетных мест. На платной основе — 200. • Фармация — 18 бюджетных мест. С оплатой за обучений — 20. Государственный аграрный университет Северного Зауралья включает шесть институтов и предлагает 17 направлений подготовки. Для абитуриентов доступно более 700 бюджетных мест. Среди самых востребованных специальностей — агрономия, ветеринария и садоводство. Тюменский государственный институт культуры предлагает абитуриентам поступить на такие популярные направления, как: вокальное и хореографическое искусство, архитектуру и живопись. Всего здесь предусмотрено 98 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Тюменский индустриальный университет располагает одними из самых востребованных специальностей в северных регионах — в сфере добычи нефти и газа. Всего на очную форму обучения вуз предоставляет более тысячи бюджетных мест. Наиболее популярные направления здесь — промышленное и гражданское строительство, бурение нефтяных и газовых скважин и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области абитуриенты, окончившие 11 классов, могут претендовать на бюджетные места в пяти областных вузах. Информация о количестве бюджетных мест и специальностей опубликована на сайтах учебных заведений. За счет государственного бюджета в 2023 году очно планируется обучить более двух тысяч студентов. «Тюменский государственный университет. Количество мест по образовательным программам высшего образования на 2023/2024 год», — такой список опубликован на сайте ТюмГУ. Университет состоит из десяти институтов, каждый из которых предлагает десятки бюджетных мест. Тюменский государственный университет • Институт биологии — 65 бюджетных мест. Всего — 160. • Институт государства и права — 48 бюджетных мест. Всего — 441. • Институт математики и компьютерных наук — 276 бюджетных мест. Всего — 715. • Институт наук о земле — 63 бюджетных места. Всего — 125. • Институт психологии и педагогики — 62 бюджетных места. Всего — 285 • Институт социально-гуманитарных наук — 84 бюджетных места. Всего — 594. • Институт физической культуры — 35 бюджетных мест. Всего — 70. • Институт химии — 33 бюджетных места. Всего — 75. • Физико-технический институт — 48 бюджетных мест. Всего — 80. • Финансово-экономический институт — 34 бюджетных места. Всего — 325. Тюменский государственный медицинский университет • Лечебное дело — 400 бюджетных мест. На платной основе — 200. • Педиатрия — 147 бюджетных мест. Мест с оплатой за обучение — 100. • Стоматология — 11 бюджетных мест. На платной основе — 200. • Фармация — 18 бюджетных мест. С оплатой за обучений — 20. Государственный аграрный университет Северного Зауралья включает шесть институтов и предлагает 17 направлений подготовки. Для абитуриентов доступно более 700 бюджетных мест. Среди самых востребованных специальностей — агрономия, ветеринария и садоводство. Тюменский государственный институт культуры предлагает абитуриентам поступить на такие популярные направления, как: вокальное и хореографическое искусство, архитектуру и живопись. Всего здесь предусмотрено 98 бюджетных мест на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Тюменский индустриальный университет располагает одними из самых востребованных специальностей в северных регионах — в сфере добычи нефти и газа. Всего на очную форму обучения вуз предоставляет более тысячи бюджетных мест. Наиболее популярные направления здесь — промышленное и гражданское строительство, бурение нефтяных и газовых скважин и другие.