Депутаты Екатеринбурга отказались скинуться на знаковый банкет

Гордума Екатеринбурга отменила банкет по случаю окончания работы созыва

Мероприятие сорвалось второй год подряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты гордумы Екатеринбурга второй год подряд отклоняются от давней традиции и не будут собираться на банкет по случаю окончания весеннего политического сезона и в целом работы действующего созыва. Хотя, по данным URA.RU, уже существовала предварительная договоренность по площадке — креативному пространству «Домна» на ул. Вайнера, 16.

Встреча должна была пройти после заседания 20 июня. На нем депутаты заслушают отчет мэра Алексея Орлова о его работе в 2022 году.

Все сорвалось по двум причинам. Первая — нежелание скидываться. Говорят, в предыдущие годы со всех собирали по пять-десять тысяч рублей. Что-то добавляли «спонсоры» — например, миллиардер Виталий Кочетков («Мотив»), владеющий самой большой фракцией в действующем созыве, или вице-спикер думы, один из основателей «Таганского ряда» Виктор Тестов — просто потому, что ему нравятся подобные тимбилдинговые мероприятия.

«В этот же раз рвения практически никто не проявил. А „спонсорам“ это уже не интересно», — объяснил собеседник. Вторая причина, по его словам, — конфликты: некоторые депутаты банально не желают лишний раз находиться в одной компании.

В прошлом году летний банкет отменяли из-за того, что он выпал на 22 июня — день памяти и скорби. В 2021-м чиновники и депутаты собирались в загородном клубе Glissando на берегу Нижне-Исетского пруда, в 2020-м — в БЦ «Палладиум», а в 2019-м — в пятизвездочной гостинице Ramada. В декабре 2021-го впервые за два года прошел и предновогодний сбор — в ресторане Nar&Sharab в ТЦ Baku plaza. В 2022-м предновогодний сбор фактически провели на 235-летии гордумы, в ноябре в ЦК «Верх-Исетский».