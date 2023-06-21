В Ноябрьске ветераны ВОВ побывали на открытии выставки и возложили цветы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Подробнее в фоторепортаже URA.RU.

В музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На открытии присутствовали ветераны фронта, тыла и дети войны Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

На выставке представлены свидетельства геноцида нацистов против советского народа. Особенно ярко выделяются игрушки, иллюстрирующие детство, прерванное войной Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

После открытия выставки ветеранов доставили провели в автобус. Их повезли на место торжественного митинга Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

Митинг открыли представители администрации и представители силовых структур. С приветственным словом выступил мэр Ноябрьска Алексей Романов. Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

Почетными гостями на митинге были ветераны. Также присутствовали волонтеры Победы. Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

После тожественной части к Вечному огню возложили цветы. Память погибших почтил «Союз десантников» Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU

Замерев на несколько секунд, ноябряне вспоминали павших. Каждый вспоминал своего героя, и в то же время, всех павших Фото: Зарина Кулбаева, URA.RU