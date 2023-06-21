В Ноябрьске ветераны ВОВ побывали на открытии выставки и возложили цветы
В Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Подробнее в фоторепортаже URA.RU.
В музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На открытии присутствовали ветераны фронта, тыла и дети войны
На выставке представлены свидетельства геноцида нацистов против советского народа. Особенно ярко выделяются игрушки, иллюстрирующие детство, прерванное войной
После открытия выставки ветеранов доставили провели в автобус. Их повезли на место торжественного митинга
Митинг открыли представители администрации и представители силовых структур. С приветственным словом выступил мэр Ноябрьска Алексей Романов.
Почетными гостями на митинге были ветераны. Также присутствовали волонтеры Победы.
После тожественной части к Вечному огню возложили цветы. Память погибших почтил «Союз десантников»
Замерев на несколько секунд, ноябряне вспоминали павших. Каждый вспоминал своего героя, и в то же время, всех павших
К Вечному огню несли цветы и ветераны специальной военной операции. Сейчас они отстаивают мир в российских регионах
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