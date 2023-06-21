21 июня 2023

В Ноябрьске в День памяти и скорби прошел торжественный митинг. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, цветы, вечный огонь
В Ноябрьске ветераны ВОВ побывали на открытии выставки и возложили цветы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Подробнее в фоторепортаже URA.RU.

В музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На открытии присутствовали ветераны фронта, тыла и дети войны
В музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм». На открытии присутствовали ветераны фронта, тыла и дети войны
Фото:
На выставке представлены свидетельства геноцида нацистов против советского народа. Особенно ярко выделяются игрушки, иллюстрирующие детство, прерванное войной
На выставке представлены свидетельства геноцида нацистов против советского народа. Особенно ярко выделяются игрушки, иллюстрирующие детство, прерванное войной
Фото:
После открытия выставки ветеранов доставили провели в автобус. Их повезли на место торжественного митинга
После открытия выставки ветеранов доставили провели в автобус. Их повезли на место торжественного митинга
Фото:
Митинг открыли представители администрации и представители силовых структур. С приветственным словом выступил мэр Ноябрьска Алексей Романов.
Митинг открыли представители администрации и представители силовых структур. С приветственным словом выступил мэр Ноябрьска Алексей Романов.
Фото:
Почетными гостями на митинге были ветераны. Также присутствовали волонтеры Победы.
Почетными гостями на митинге были ветераны. Также присутствовали волонтеры Победы.
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После тожественной части к Вечному огню возложили цветы. Память погибших почтил «Союз десантников»
После тожественной части к Вечному огню возложили цветы. Память погибших почтил «Союз десантников»
Фото:
Замерев на несколько секунд, ноябряне вспоминали павших. Каждый вспоминал своего героя, и в то же время, всех павших
Замерев на несколько секунд, ноябряне вспоминали павших. Каждый вспоминал своего героя, и в то же время, всех павших
Фото:
К Вечному огню несли цветы и ветераны специальной военной операции. Сейчас они отстаивают мир в российских регионах
К Вечному огню несли цветы и ветераны специальной военной операции. Сейчас они отстаивают мир в российских регионах

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В Ноябрьске (ЯНАО) 22 июня, в День памяти и скорби, прошли мероприятия для жителей города. При участии ветеранов войны в музейном ресурсном центре открылась выставка «Обыкновенный нацизм», после чего ветеранов отвезли к Вечному огню, где состоялся торжественный митинг и возложение цветов. Подробнее в фоторепортаже URA.RU.
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