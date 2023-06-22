В ЯНАО изнасиловавшему падчерицу педофилу вынесли приговор

В Пуровском районе ЯНАО местный житель совершал действия сексуального характера по отношению к малолетней падчерице. Приговором суда он признан виновным и приговорен к четырнадцати годам лишения свободы, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В 2022 году на территории Пуровского района 39-летний мужчина совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
В отношении него суд рассматривал обвинения по трем статьям — «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней», «Развратные действия сексуального характера в отношении малолетней» и «Изнасилование малолетней». Согласно законодательству РФ, малолетними признаются лица, не достигшие возраста 14 лет.
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