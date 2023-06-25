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Жителей Тюмени к середине недели ждут потепление и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветер-вандал Курган, ветер
Ветер начнет усиливаться с 27 июня Фото:

В Тюменской области в среду, 28 июня, температура воздуха прогреется до 22 градусов, но порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области 28 июня температура воздуха ночью 8—13 градусов, днем 17—22 градуса тепла. Местами прогнозируются дожди и грозы. Ветер северный 9—14 метров в секунду, в отдельных районах северо-западный с порывами 15—20 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления.

Накануне, 27 июня днем воздух прогреется до 21 градуса днем, а ночью местами температура составит до 15 градусов. Днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9—14 метров в секунду, а днем начнет усиливаться и его порывы могут достигать 20 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла.

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В Тюменской области в среду, 28 июня, температура воздуха прогреется до 22 градусов, но порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Тюменской области 28 июня температура воздуха ночью 8—13 градусов, днем 17—22 градуса тепла. Местами прогнозируются дожди и грозы. Ветер северный 9—14 метров в секунду, в отдельных районах северо-западный с порывами 15—20 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. Накануне, 27 июня днем воздух прогреется до 21 градуса днем, а ночью местами температура составит до 15 градусов. Днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9—14 метров в секунду, а днем начнет усиливаться и его порывы могут достигать 20 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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