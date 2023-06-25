Жителей Тюмени к середине недели ждут потепление и сильный ветер

26 июня 2023 в 07:27 Размер текста - 17 +

Ветер начнет усиливаться с 27 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Тюменской области в среду, 28 июня, температура воздуха прогреется до 22 градусов, но порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Тюменской области 28 июня температура воздуха ночью 8—13 градусов, днем 17—22 градуса тепла. Местами прогнозируются дожди и грозы. Ветер северный 9—14 метров в секунду, в отдельных районах северо-западный с порывами 15—20 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. Накануне, 27 июня днем воздух прогреется до 21 градуса днем, а ночью местами температура составит до 15 градусов. Днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9—14 метров в секунду, а днем начнет усиливаться и его порывы могут достигать 20 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла.

В Тюменской области в среду, 28 июня, температура воздуха прогреется до 22 градусов, но порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Об этом сообщают синоптики на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «В Тюменской области 28 июня температура воздуха ночью 8—13 градусов, днем 17—22 градуса тепла. Местами прогнозируются дожди и грозы. Ветер северный 9—14 метров в секунду, в отдельных районах северо-западный с порывами 15—20 метров в секунду», — сообщают синоптики на сайте управления. Накануне, 27 июня днем воздух прогреется до 21 градуса днем, а ночью местами температура составит до 15 градусов. Днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ночью северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 9—14 метров в секунду, а днем начнет усиливаться и его порывы могут достигать 20 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что жаркая погода вернется в Тюмень с началом июля. Третьего числа столбики термометров поднимутся до 27 градусов тепла.