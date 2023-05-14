14 мая 2023

В Минфине обозначили, кто будет отвечать за регулирование криптовалют в РФ

Замглавы Минфина Моисеев: регулирование криптовалют перейдет под контроль ФНС
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Областная дума. Курган, совещание, заседание, руки депутата, шариковая ручка
Сейчас на рассмотрении в ГД находятся три законопроекта, касающиеся регулирования криптовалют Фото:
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Новая экономика России

Регулировать отрасль криптовалют в России в ближайшем будущем скорее всего будет Федеральная налоговая служба (ФНС). О текущем обсуждении вопроса рассказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их „кошельках“ и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — поделился мнением Алексей Моисеев в интервью «Известиям».

Ранее он говорил о том, что использовать криптовалюту небезопасно. По его словам, эта разновидность цифровой валюты — сущее зло. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Преимущества криптовалюты заключаются в быстроте расчетов в другие страны и отсутствии корреспондентского счета. Директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко предположил, что развитие криптовалюты и финансовых технологий может привести к замене доллара.

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Регулировать отрасль криптовалют в России в ближайшем будущем скорее всего будет Федеральная налоговая служба (ФНС). О текущем обсуждении вопроса рассказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев. «В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их „кошельках“ и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — поделился мнением Алексей Моисеев в интервью «Известиям». Ранее он говорил о том, что использовать криптовалюту небезопасно. По его словам, эта разновидность цифровой валюты — сущее зло. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Преимущества криптовалюты заключаются в быстроте расчетов в другие страны и отсутствии корреспондентского счета. Директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко предположил, что развитие криптовалюты и финансовых технологий может привести к замене доллара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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