В Минфине обозначили, кто будет отвечать за регулирование криптовалют в РФ

Регулировать отрасль криптовалют в России в ближайшем будущем скорее всего будет Федеральная налоговая служба (ФНС). О текущем обсуждении вопроса рассказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их „кошельках“ и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — поделился мнением Алексей Моисеев в интервью «Известиям».
Ранее он говорил о том, что использовать криптовалюту небезопасно. По его словам, эта разновидность цифровой валюты — сущее зло. Однако он подчеркнул, что существуют случаи, когда использование такой валюты оправдано. Преимущества криптовалюты заключаются в быстроте расчетов в другие страны и отсутствии корреспондентского счета. Директор Росимущества, член МРО «Деловая Россия» Алексей Улитенко предположил, что развитие криптовалюты и финансовых технологий может привести к замене доллара.
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