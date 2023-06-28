Олигархи Вайнштейны поменяли проект нового ЖК в Челябинске

Вайнштейнам разрешили увеличить плотность застройки нового ЖК «Симфония» на АМЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске одобрили изменения плотности застройки нового микрорайона «Симфония» на АМЗ около гипермаркета «Лента» на улице Блюхера. Новый ЖК построит компания «Комплекс-строй», принадлежащая «Строймеханизации» семьи челябинских олигархов Вайнштейнов. Проект был представлен в Доме архитектора 29 июня, передает корреспондент URA.RU.

«Будем считать, что по данному вопросу у нас публичные слушания состоялись, рекомендуем данный проект на утверждение», — сообщил председатель комиссии, депутат гордумы Владимир Бодров.

В проекте изменили плотность застройки в одном из дворов микрорайона с допустимых 1,2% до 2,5%. Что касается плотности застройки в целом ЖК, то ее коэффициент составит 1,5%.

На публичных слушаниях жители близлежащих домов, проживающие на улице Блюхера, интересовались вопросом строительства новой школы и детских садов. Представитель застройщика пояснил, что в новом ЖК появятся два встроенных детских сада на 120 и 150 мест. Школу в микрорайоне собираются возвести до 2030 года.

Компания «Комплекс-строй» построит пять многоквартирных жилых домов высотой от 10 до 26 этажей. В двух из них будут встроенные детсады на 120 и 150 мест. Еще в двух будут расположены встроенные объекты для обслуживания жилой застройки. Также в новом ЖК возведут наземную парковку на 50-74 машиномест, многоуровневую стоянку на 160-300 мест.

В проекте разрешили увеличить плотность застройки в одном из дворов микрорайона с допустимых 1,2% до 2,5% Фото: Ольга Снопкова

Коэффициент плотности застройки в микрорайоне составит 1,5% Фото: Ольга Снопкова