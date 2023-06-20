Новый микрорайон семья Вайнштейн планирует построить на месте бывших пустырей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на АМЗ около гипермаркета «Лента» на улице Блюхера кампания «Комплекс-строй», принадлежащая «Строймеханизации» семьи челябинских олигархов Вайнштейнов, планирует построить новые высотки и автостоянки. Проект будет представлен в Доме архитектора 29 июня, сообщается на сайте мэрии.

«Провести публичные слушания 29 июня 2023 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в многофункциональной общественно-деловой зоне с максимальным коэффициентом плотности застройки — 2,6 по ул. Днепропетровской, 28 в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — Общество с ограниченной ответственностью „Комплекс-строй“», — сообщается на сайте.

В случае одобрения проекта три многоэтажных жилых дома возведут в районе улиц Блюхера и улицы Трактовой. Две высотки появятся вблизи улиц Днепропетровской и Родькина. Также в районе возведут сквер.

Всего компания «Комплекс-строй» планирует возвести пять многоквартирных жилых домов высотой от 10 до 26 этажей. В двух из них будут встроенные детсады на 120 и 150 мест. Еще в двух будут расположены встроенные объекты для обслуживания жилой застройки. Также в новом ЖК возведут наземную парковку на 50-74 машиномест, многоуровневую стоянку на 160-300 мест. Общая площадь застройки составит 134,5 тысячи квадратных метров.

Кампания «Комплекс-строй» планирует возвести пять многоквартирных жилых домов высотой от 10 до 26 этажей Фото: Кадастровая карта Челябинска