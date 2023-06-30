В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове. Скрин

01 июля 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Пикап с ребенком в кузове заснял на видео очевидец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени ребенка катали в открытом кузове пикапа. Видео с нестандартным способом перевозки маленького пассажира опубликовал очевидец в социальной сети. «Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Маленький мальчик стоит в кузове машины, руками он упирается о крышу кабины. Позже ребенок садится и скрывается из кадра. За ночь запись набрала 27 тысяч просмотров и стала предметом обсуждения. Некоторые подписчики сообщества выразили беспокойство за безопасность ребенка. «Даже если [водитель] сам контролирует поездку, кто гарантирует, что в него не врежутся или не подрежут. Упал, виском ударился — все, потрачено», — высказал свою точку зрения Рамиль. «За такое нарушение — лишение водительского удостоверения», — написала Байбала Абдур. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что по этому факту проводится проверка. По итогам будут приняты процессуальные решения. Из-за того, что в видео присутствует несовершеннолетний, URA.RU не публикует ролик. Скрин: «ЧС Тюмень», в соцсети «ВКонтакте»

В Тюмени ребенка катали в открытом кузове пикапа. Видео с нестандартным способом перевозки маленького пассажира опубликовал очевидец в социальной сети. «Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Маленький мальчик стоит в кузове машины, руками он упирается о крышу кабины. Позже ребенок садится и скрывается из кадра. За ночь запись набрала 27 тысяч просмотров и стала предметом обсуждения. Некоторые подписчики сообщества выразили беспокойство за безопасность ребенка. «Даже если [водитель] сам контролирует поездку, кто гарантирует, что в него не врежутся или не подрежут. Упал, виском ударился — все, потрачено», — высказал свою точку зрения Рамиль. «За такое нарушение — лишение водительского удостоверения», — написала Байбала Абдур. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что по этому факту проводится проверка. По итогам будут приняты процессуальные решения. Из-за того, что в видео присутствует несовершеннолетний, URA.RU не публикует ролик.