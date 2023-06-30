30 июня 2023

В Тюмени водитель пикапа вез ребенка в кузове. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикап с ребенком в кузове заснял на видео очевидец Фото:

В Тюмени ребенка катали в открытом кузове пикапа. Видео с нестандартным способом перевозки маленького пассажира опубликовал очевидец в социальной сети.

«Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Маленький мальчик стоит в кузове машины, руками он упирается о крышу кабины. Позже ребенок садится и скрывается из кадра.

За ночь запись набрала 27 тысяч просмотров и стала предметом обсуждения. Некоторые подписчики сообщества выразили беспокойство за безопасность ребенка.

«Даже если [водитель] сам контролирует поездку, кто гарантирует, что в него не врежутся или не подрежут. Упал, виском ударился — все, потрачено», — высказал свою точку зрения Рамиль. «За такое нарушение — лишение водительского удостоверения», — написала Байбала Абдур.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что по этому факту проводится проверка. По итогам будут приняты процессуальные решения. Из-за того, что в видео присутствует несовершеннолетний, URA.RU не публикует ролик.

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В Тюмени ребенка катали в открытом кузове пикапа. Видео с нестандартным способом перевозки маленького пассажира опубликовал очевидец в социальной сети. «Ребенок в кузове пикапа. Номера машины снять не удалось», — написал автор видео в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что автомобиль остановился на красный сигнал светофора. Маленький мальчик стоит в кузове машины, руками он упирается о крышу кабины. Позже ребенок садится и скрывается из кадра. За ночь запись набрала 27 тысяч просмотров и стала предметом обсуждения. Некоторые подписчики сообщества выразили беспокойство за безопасность ребенка. «Даже если [водитель] сам контролирует поездку, кто гарантирует, что в него не врежутся или не подрежут. Упал, виском ударился — все, потрачено», — высказал свою точку зрения Рамиль. «За такое нарушение — лишение водительского удостоверения», — написала Байбала Абдур. В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что по этому факту проводится проверка. По итогам будут приняты процессуальные решения. Из-за того, что в видео присутствует несовершеннолетний, URA.RU не публикует ролик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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