Избежавший санкций российский миллиардер перевел активы в Абу-Даби

Bloomberg: избежавший санкций российский миллиардер Лисин перевел активы в Абу-Даби

01 июля 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Владимир Лисин перевел активы в Абу-Даби, пишет Bloomberg Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), бизнесмен Владимир Лисин перевел свои доли в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Лисин перевел свои доли с Кипра в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби», — говорится в материале агентства. Там добавили, что ранее Лисин владел 79,3% акций НЛМК через кипрский холдинг. Теперь его доли находятся у компаний Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. О том, что российский миллиардер зарегистрировал эти две компании в столице свободной экономической зоны ОАЭ стало известно в конце мая. США, Великобритания и Европейский союз не накладывали санкции на Владимира Лисина. Единственной страной, которая внесла его в черный список, стала Австралия. Сообщается, что ЕС не применяет ограничительные меры в отношении Лисина из-за позиции нескольких членов объединения, включая Бельгию. Эта страна, где расположены два завода НЛМК, не поддержала введение санкций против Лисина, заключили в агентстве. С начала специальной операции (СВО) России на Украине, западные страны ужесточили санкции против РФ, в результате чего российские миллиардеры также пострадали. В связи с этим знаменитый предприниматель Андрей Мельниченко взял гражданство ОАЭ и со своей семьей переехал в один из эмиратов, передает «Национальная служба новостей». В США и Европе активно проводятся расследования против российских бизнесменов, передает телеканал «360». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), бизнесмен Владимир Лисин перевел свои доли в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Лисин перевел свои доли с Кипра в компании, зарегистрированные им в Абу-Даби», — говорится в материале агентства. Там добавили, что ранее Лисин владел 79,3% акций НЛМК через кипрский холдинг. Теперь его доли находятся у компаний Serenity II Holdings и Nebula II Holdings. О том, что российский миллиардер зарегистрировал эти две компании в столице свободной экономической зоны ОАЭ стало известно в конце мая. США, Великобритания и Европейский союз не накладывали санкции на Владимира Лисина. Единственной страной, которая внесла его в черный список, стала Австралия. Сообщается, что ЕС не применяет ограничительные меры в отношении Лисина из-за позиции нескольких членов объединения, включая Бельгию. Эта страна, где расположены два завода НЛМК, не поддержала введение санкций против Лисина, заключили в агентстве. С начала специальной операции (СВО) России на Украине, западные страны ужесточили санкции против РФ, в результате чего российские миллиардеры также пострадали. В связи с этим знаменитый предприниматель Андрей Мельниченко взял гражданство ОАЭ и со своей семьей переехал в один из эмиратов, передает «Национальная служба новостей». В США и Европе активно проводятся расследования против российских бизнесменов, передает телеканал «360».