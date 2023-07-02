«Новые люди» проведут образцовую кампанию в гордуму Тюмени

03 июля 2023 в 19:01 Размер текста - 17 +

Новые люди получат мандаты взамен на яркие выборы в Тюмени Фото: Московец Илья © URA.RU «Новым людям» придется провести образцовую избирательную кампанию на выборах в гордуму Тюмени. Все потому, что в качестве одного из условий получения мандатов, от партии потребовали хорошую узнаваемость кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Если у партии будут узнаваемые на округах кандидаты — они смогут претендовать на места в гордуме. Поэтому партии важно провести яркую кампанию. Она уже началась», — поделился собеседник агентства. На днях партия дала неформальный старт кампании в гордуму. Реготделение объединилось с крупным благотворительным фондом «Добру быть», который основал экс-руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт в 2020 году. Позже фонд перешел в управление предпринимателя Рудика Манукяна, который, по данным «ПиГ», будет избираться от партии в гордуму по одномандатному округу. На выходных, совместно с фондом, партия отправила 20 тонн гуманитарного груза в Макеевку (ДНР). Ранее URA.RU сообщало о том, как «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. Партия заключила договоренности, по которым войдет в Тюменскую гордуму. Выборы состоятся 10 сентября.

«Новым людям» придется провести образцовую избирательную кампанию на выборах в гордуму Тюмени. Все потому, что в качестве одного из условий получения мандатов, от партии потребовали хорошую узнаваемость кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Если у партии будут узнаваемые на округах кандидаты — они смогут претендовать на места в гордуме. Поэтому партии важно провести яркую кампанию. Она уже началась», — поделился собеседник агентства. На днях партия дала неформальный старт кампании в гордуму. Реготделение объединилось с крупным благотворительным фондом «Добру быть», который основал экс-руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт в 2020 году. Позже фонд перешел в управление предпринимателя Рудика Манукяна, который, по данным «ПиГ», будет избираться от партии в гордуму по одномандатному округу. На выходных, совместно с фондом, партия отправила 20 тонн гуманитарного груза в Макеевку (ДНР). Ранее URA.RU сообщало о том, как «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. Партия заключила договоренности, по которым войдет в Тюменскую гордуму. Выборы состоятся 10 сентября.