02 июля 2023

«Новые люди» проведут образцовую кампанию в гордуму Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конференция регионального отделения партии «Новые люди». Екатеринбург, мандат, новые люди
Новые люди получат мандаты взамен на яркие выборы в Тюмени Фото:

«Новым людям» придется провести образцовую избирательную кампанию на выборах в гордуму Тюмени. Все потому, что в качестве одного из условий получения мандатов, от партии потребовали хорошую узнаваемость кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики.

«Если у партии будут узнаваемые на округах кандидаты — они смогут претендовать на места в гордуме. Поэтому партии важно провести яркую кампанию. Она уже началась», — поделился собеседник агентства.

На днях партия дала неформальный старт кампании в гордуму. Реготделение объединилось с крупным благотворительным фондом «Добру быть», который основал экс-руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт в 2020 году. Позже фонд перешел в управление предпринимателя Рудика Манукяна, который, по данным «ПиГ», будет избираться от партии в гордуму по одномандатному округу. На выходных, совместно с фондом, партия отправила 20 тонн гуманитарного груза в Макеевку (ДНР).

Ранее URA.RU сообщало о том, как «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. Партия заключила договоренности, по которым войдет в Тюменскую гордуму. Выборы состоятся 10 сентября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Новым людям» придется провести образцовую избирательную кампанию на выборах в гордуму Тюмени. Все потому, что в качестве одного из условий получения мандатов, от партии потребовали хорошую узнаваемость кандидатов. Об этом URA.RU сообщил источник из тюменской политики. «Если у партии будут узнаваемые на округах кандидаты — они смогут претендовать на места в гордуме. Поэтому партии важно провести яркую кампанию. Она уже началась», — поделился собеседник агентства. На днях партия дала неформальный старт кампании в гордуму. Реготделение объединилось с крупным благотворительным фондом «Добру быть», который основал экс-руководитель управы Ленинского округа Роман Воллерт в 2020 году. Позже фонд перешел в управление предпринимателя Рудика Манукяна, который, по данным «ПиГ», будет избираться от партии в гордуму по одномандатному округу. На выходных, совместно с фондом, партия отправила 20 тонн гуманитарного груза в Макеевку (ДНР). Ранее URA.RU сообщало о том, как «Новых людей» начали встраивать в тюменскую политику. Партия заключила договоренности, по которым войдет в Тюменскую гордуму. Выборы состоятся 10 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...