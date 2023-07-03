Горение происходит на крыше здания (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени огонь охватил крышу пятиэтажного дома №51 по улице Луначарского. Об этом тюменцы сообщили в социальных сетях.

«Горит крыша по адресу: улица Луначарского, 51. Проезжая часть перекрыта», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В здании, помимо прочего, располагаются Центральная городская библиотека и комитет по рекламе администрации Тюмени. Комментарий от ГУ МЧС по Тюменской области ожидается.

Обновлено (04.07.2023, 09:48): как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило 4 июля в девятом часу утра. Возгорание началось с балкона квартиры на пятом этаже.

«К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю. В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — комментируют в ведомстве.