03 июля 2023

В Тюмени горит жилая пятиэтажка на улице Луначарского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на кровле по адресу Шейнкмана, 19. Екатеринбург, пожар, крыша горит
Горение происходит на крыше здания (архивное фото) Фото:

В Тюмени огонь охватил крышу пятиэтажного дома №51 по улице Луначарского. Об этом тюменцы сообщили в социальных сетях.

«Горит крыша по адресу: улица Луначарского, 51. Проезжая часть перекрыта», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В здании, помимо прочего, располагаются Центральная городская библиотека и комитет по рекламе администрации Тюмени. Комментарий от ГУ МЧС по Тюменской области ожидается.

Обновлено (04.07.2023, 09:48): как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило 4 июля в девятом часу утра. Возгорание началось с балкона квартиры на пятом этаже.

«К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю. В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — комментируют в ведомстве.

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В Тюмени огонь охватил крышу пятиэтажного дома №51 по улице Луначарского. Об этом тюменцы сообщили в социальных сетях. «Горит крыша по адресу: улица Луначарского, 51. Проезжая часть перекрыта», — такой пост появился в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». В здании, помимо прочего, располагаются Центральная городская библиотека и комитет по рекламе администрации Тюмени. Комментарий от ГУ МЧС по Тюменской области ожидается. Обновлено (04.07.2023, 09:48): как сообщили в региональном МЧС, сообщение о пожаре поступило 4 июля в девятом часу утра. Возгорание началось с балкона квартиры на пятом этаже. «К моменту прибытия первых пожарных подразделений огонь перекинулся на кровлю. В настоящее время в тушении пожара задействовано 17 единиц техники и 54 человек личного состава главного управления МЧС России по Тюменской области. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — комментируют в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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