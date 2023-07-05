05 июля 2023
04 июля 2023

В ЯНАО запустят тур, который познакомит с бытом и традициями ненцев. Фото

В ЯНАО запускают туры в национальную деревню Харампур
© Служба новостей «URA.RU»
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Участники тура смогут покататься на байдарках Фото:

В Пуровском районе (ЯНАО) с 8 июля запустят туры выходного дня в национальную деревню Харампур. Это поможет участникам программы познакомиться с бытом и традициями ненцев, а также покататься на байдарках. Об этом сообщила администрация района в своем telegram-канале.

«В Пуровском районе запускают туры в национальную деревню Харампур, которая находится в 80-ти километрах от Тарко-Сале. В рамках гостевого тура участники познакомятся с бытом и традициями ненцев, побывают на стойбище оленеводов и рыбаков, покатаются на байдарках, смогут порыбачить, покормить оленей и сфотографироваться в национальной одежде», — пишет администрация.

По их словам, эта первая поездка состоится в эту субботу, 8 июля. Жителям предлагают 1-дневную и 2-дневную программы. Подробная информация о туре опубликована в telegram-канале администрации Пуровского района.

Ранее URA.RU писало, что отдохнуть три дня в небольшом туре по ЯНАО стоило 99 тысяч рублей. Тур включал в себя речные прогулки на лодке, наблюдение за медведем в природе, фото- и видеосъемку, рыбалку на щуку со спиннингом, трехразовое питание, сопровождение гида.

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В Пуровском районе (ЯНАО) с 8 июля запустят туры выходного дня в национальную деревню Харампур. Это поможет участникам программы познакомиться с бытом и традициями ненцев, а также покататься на байдарках. Об этом сообщила администрация района в своем telegram-канале. «В Пуровском районе запускают туры в национальную деревню Харампур, которая находится в 80-ти километрах от Тарко-Сале. В рамках гостевого тура участники познакомятся с бытом и традициями ненцев, побывают на стойбище оленеводов и рыбаков, покатаются на байдарках, смогут порыбачить, покормить оленей и сфотографироваться в национальной одежде», — пишет администрация. По их словам, эта первая поездка состоится в эту субботу, 8 июля. Жителям предлагают 1-дневную и 2-дневную программы. Подробная информация о туре опубликована в telegram-канале администрации Пуровского района. Ранее URA.RU писало, что отдохнуть три дня в небольшом туре по ЯНАО стоило 99 тысяч рублей. Тур включал в себя речные прогулки на лодке, наблюдение за медведем в природе, фото- и видеосъемку, рыбалку на щуку со спиннингом, трехразовое питание, сопровождение гида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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