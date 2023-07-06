У входа в тюменский храм хотят открыть алкомаркет. Фото

В Тюменской области у входа в церковь хотят открыть алкомаркет «Красное&Белое»

07 июля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В селе Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин сети «Красное&Белое» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рядом со входом в Вознесенскую церковь села Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин «Красное&Белое». Об этом URA.RU рассказал настоятель храма отец Александр. По его словам, владелец здания, которое вплотную прилегает к церкви, планирует сдать одно из помещений в аренду под алкомаркет. «Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть „Красное&Белое“. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. Со мной на днях связался глава нашего сельского поселения и сказал, что ему звонил представитель этой сети алкомаркетов и спросил, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — пояснил настоятель храма агентству. Он добавил, что недалеко от церкви не так давно открыли магазин разливных напитков. «Мало того, что там постоянно устраивают разные пьянки и пляски. Еще и тут добавится целый алкомаркет», — добавил собеседник URA.RU. В пресс-службу сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в Информационный центр правительства Тюменской области, а также администрации Нижнетавдинского района и Велижанского сельского поселения. Ответы на них ожидаются. Алкомаркет «Красное&Белое» хотят открыть в здании, которое находится рядом с Вознесенской церковью Отец Александр, настоятель Вознесенской церкви

Рядом со входом в Вознесенскую церковь села Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин «Красное&Белое». Об этом URA.RU рассказал настоятель храма отец Александр. По его словам, владелец здания, которое вплотную прилегает к церкви, планирует сдать одно из помещений в аренду под алкомаркет. «Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть „Красное&Белое“. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. Со мной на днях связался глава нашего сельского поселения и сказал, что ему звонил представитель этой сети алкомаркетов и спросил, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — пояснил настоятель храма агентству. Он добавил, что недалеко от церкви не так давно открыли магазин разливных напитков. «Мало того, что там постоянно устраивают разные пьянки и пляски. Еще и тут добавится целый алкомаркет», — добавил собеседник URA.RU. В пресс-службу сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в Информационный центр правительства Тюменской области, а также администрации Нижнетавдинского района и Велижанского сельского поселения. Ответы на них ожидаются.