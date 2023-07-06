06 июля 2023

У входа в тюменский храм хотят открыть алкомаркет. Фото

В Тюменской области у входа в церковь хотят открыть алкомаркет «Красное&Белое»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пятьдесят восьмой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, красное белое, магазин красное и белое, красное и белое, алкомаркет красное белое
В селе Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин сети «Красное&Белое» Фото:

Рядом со входом в Вознесенскую церковь села Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин «Красное&Белое». Об этом URA.RU рассказал настоятель храма отец Александр. По его словам, владелец здания, которое вплотную прилегает к церкви, планирует сдать одно из помещений в аренду под алкомаркет.

«Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть „Красное&Белое“. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. Со мной на днях связался глава нашего сельского поселения и сказал, что ему звонил представитель этой сети алкомаркетов и спросил, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — пояснил настоятель храма агентству.

Он добавил, что недалеко от церкви не так давно открыли магазин разливных напитков. «Мало того, что там постоянно устраивают разные пьянки и пляски. Еще и тут добавится целый алкомаркет», — добавил собеседник URA.RU.

В пресс-службу сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в Информационный центр правительства Тюменской области, а также администрации Нижнетавдинского района и Велижанского сельского поселения. Ответы на них ожидаются.

Алкомаркет «Красное&Белое» хотят открыть в здании, которое находится рядом с Вознесенской церковью
Алкомаркет «Красное&Белое» хотят открыть в здании, которое находится рядом с Вознесенской церковью

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Рядом со входом в Вознесенскую церковь села Велижаны Нижнетавдинского района хотят открыть магазин «Красное&Белое». Об этом URA.RU рассказал настоятель храма отец Александр. По его словам, владелец здания, которое вплотную прилегает к церкви, планирует сдать одно из помещений в аренду под алкомаркет. «Тут сдают в аренду половину магазина и хотят открыть „Красное&Белое“. Это здание прямо вплотную прилегает к зданию церкви. Со мной на днях связался глава нашего сельского поселения и сказал, что ему звонил представитель этой сети алкомаркетов и спросил, когда можно приехать, чтобы повесить вывеску», — пояснил настоятель храма агентству. Он добавил, что недалеко от церкви не так давно открыли магазин разливных напитков. «Мало того, что там постоянно устраивают разные пьянки и пляски. Еще и тут добавится целый алкомаркет», — добавил собеседник URA.RU. В пресс-службу сети «Красное&Белое» направлен письменный запрос. Аналогичные запросы направлены в Информационный центр правительства Тюменской области, а также администрации Нижнетавдинского района и Велижанского сельского поселения. Ответы на них ожидаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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