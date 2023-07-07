В России рекордно подорожал бензин Аи-92

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Алексей Текслер и Леонид Михельсон на открытии АЗС НОВАТЭК. Челябинская область. Копейск, бензин, заправка, бензозаправка, аи-95, азс, бензоколонка, аи-92, заправочный пистолет, дт
Бензин Аи-95 подорожал почти до 66 тысяч Фото:

Стоимость бензина Аи-92 составила почти 59 тысяч рублей за тонну. Об этом стало известно из Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это считается историческим рекордом.

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России вырос на 0,16%, цена увеличилась до 58 912 рублей за тонну. По данным торгов, цена марки начала расти после того, как 4 июля обновила осенний рекорд 2021 года. Марка в июне—июле увеличивала рекорд уже несколько раз.

Отмечается, что цена марки Аи-95 стала выше на 0,58%, до 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо увеличилось на 0,38%, его стоимость 51 939 рублей за тонну. Мазут стал дороже на 1,43%, он вырос до 18 247 рублей.

Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что из-за большого спроса вызван рост цены бензина Аи-95. Пресс-служба ФАС РФ сообщила, что продажа бензина упала с января 2023 года на 7,9%, передает телеканал 360.

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Стоимость бензина Аи-92 составила почти 59 тысяч рублей за тонну. Об этом стало известно из Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Это считается историческим рекордом. Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России вырос на 0,16%, цена увеличилась до 58 912 рублей за тонну. По данным торгов, цена марки начала расти после того, как 4 июля обновила осенний рекорд 2021 года. Марка в июне—июле увеличивала рекорд уже несколько раз. Отмечается, что цена марки Аи-95 стала выше на 0,58%, до 65 999 рублей. Летнее дизельное топливо увеличилось на 0,38%, его стоимость 51 939 рублей за тонну. Мазут стал дороже на 1,43%, он вырос до 18 247 рублей. Ранее в Министерстве энергетики России сообщили, что из-за большого спроса вызван рост цены бензина Аи-95. Пресс-служба ФАС РФ сообщила, что продажа бензина упала с января 2023 года на 7,9%, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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