08 июля 2023
07 июля 2023

Жители Тюменской области стоят в километровых пробках

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, машины, пробка, транспорт, автобус, общественный транспорт, движение на дороге, дорога, автомобили, улица республики, автобусы
Протяженность пробок составляет 6 и 13 километров Фото:

Жители Тюменской области стоят в километровых пробках возле поселка Бобровский и перед поворотом на поселок Андреевский. Об этом сообщили очевидцы журналистам.

«Под Тюменью возле поселка Боровский образовались две огромные пробки. Первая — от Винзилей до индустриального парка „Боровский“. Вторая — от поворота на Детскую железную дорогу до поворота на поселок Андреевский», — передают журналисты портала 72.RU в telegram-канале.

Уточняется, что первая пробка растянулась на 13 километров, а протяженность второй шесть километров. В комментариях к записи пользователи высказались, что это связано с жарой и желанием жителей области искупаться в озерах.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали в Тюменской области жару до +38 градусов. Самый жаркий день метеорологи обещали 11 июля.

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Жители Тюменской области стоят в километровых пробках возле поселка Бобровский и перед поворотом на поселок Андреевский. Об этом сообщили очевидцы журналистам. «Под Тюменью возле поселка Боровский образовались две огромные пробки. Первая — от Винзилей до индустриального парка „Боровский“. Вторая — от поворота на Детскую железную дорогу до поворота на поселок Андреевский», — передают журналисты портала 72.RU в telegram-канале. Уточняется, что первая пробка растянулась на 13 километров, а протяженность второй шесть километров. В комментариях к записи пользователи высказались, что это связано с жарой и желанием жителей области искупаться в озерах. Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали в Тюменской области жару до +38 градусов. Самый жаркий день метеорологи обещали 11 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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