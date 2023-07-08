Протяженность пробок составляет 6 и 13 километров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюменской области стоят в километровых пробках возле поселка Бобровский и перед поворотом на поселок Андреевский. Об этом сообщили очевидцы журналистам.

«Под Тюменью возле поселка Боровский образовались две огромные пробки. Первая — от Винзилей до индустриального парка „Боровский“. Вторая — от поворота на Детскую железную дорогу до поворота на поселок Андреевский», — передают журналисты портала 72.RU в telegram-канале.

Уточняется, что первая пробка растянулась на 13 километров, а протяженность второй шесть километров. В комментариях к записи пользователи высказались, что это связано с жарой и желанием жителей области искупаться в озерах.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали в Тюменской области жару до +38 градусов. Самый жаркий день метеорологи обещали 11 июля.