Губернатор ХМАО одержала политическую победу при продлении сотрудничества с Тюменской областью. Инсайд

Губернатор ХМАО добилась корректировки договора о сотрудничестве с Тюменской областью

10 июля 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова инициировала актуализацию договора о сотрудничестве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова одержала политическую победу при продлении договора о сотрудничестве регионов «тюменской матрешки» — она смогла убедить команду губернатора Тюменской области Александра Моора в необходимости корректировки текста документа в части упразднения неактуального пункта о налоге на добычу полезных ископаемых. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политическом истеблишменте. «Битву за договор о сотрудничестве регионов „тюменской матрешки“ выиграла губернатор ХМАО Комарова. Именно она настояла на том, чтобы скорректировать текст, убрав из него устаревший пункт об НДПИ. Формально, это технические правки, направленные на актуализацию договора. Однако вопрос пришлось обсуждать несколько дней, пока Тюмень, считавшая любую уступку политическим поражением, не согласилась с доводами Комаровой. В итоге, стороны остались довольны друг другом. ХМАО добился принятия своей редакции текста, Тюменская область ничего не потеряла с точки зрения пополнения бюджета, а правки можно считать своего рода реверансом перед югорской первой леди», — считает инсайдер. По данным собеседника агентства, пункт, содержащий упоминание НДПИ, потерял актуальность еще в 2014 году. Речь шла о возмещении выпадающих доходов, которых Тюмень лишилась из-за централизации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог уже 10 лет платится в федеральный бюджет. Пункт был прописан еще в первой редакции договора 2004 года, который заключили губернаторы Тюменской области, Югры и ЯНАО, образовав многосоставной субъект с общей программой развития инфраструктурных объектов и поддержки социальных гарантий, но оставался вплоть до 2023 года. В распоряжении редакции имеется сопроводительная документация к договору о сотрудничестве. Там в числе прочих изменений говорится об исключении упомянутого пункта. В департамент внутренней политики ХМАО и аппарат губернатора Тюменской области направлен запрос о предпосылках данного изменения в договоре о сотрудничестве. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области застраховали многосоставной регион от политических потрясений на случай смены глав субъектов. Они пролонгировали договор о сотрудничестве до 2035 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова одержала политическую победу при продлении договора о сотрудничестве регионов «тюменской матрешки» — она смогла убедить команду губернатора Тюменской области Александра Моора в необходимости корректировки текста документа в части упразднения неактуального пункта о налоге на добычу полезных ископаемых. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политическом истеблишменте. «Битву за договор о сотрудничестве регионов „тюменской матрешки“ выиграла губернатор ХМАО Комарова. Именно она настояла на том, чтобы скорректировать текст, убрав из него устаревший пункт об НДПИ. Формально, это технические правки, направленные на актуализацию договора. Однако вопрос пришлось обсуждать несколько дней, пока Тюмень, считавшая любую уступку политическим поражением, не согласилась с доводами Комаровой. В итоге, стороны остались довольны друг другом. ХМАО добился принятия своей редакции текста, Тюменская область ничего не потеряла с точки зрения пополнения бюджета, а правки можно считать своего рода реверансом перед югорской первой леди», — считает инсайдер. По данным собеседника агентства, пункт, содержащий упоминание НДПИ, потерял актуальность еще в 2014 году. Речь шла о возмещении выпадающих доходов, которых Тюмень лишилась из-за централизации налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Налог уже 10 лет платится в федеральный бюджет. Пункт был прописан еще в первой редакции договора 2004 года, который заключили губернаторы Тюменской области, Югры и ЯНАО, образовав многосоставной субъект с общей программой развития инфраструктурных объектов и поддержки социальных гарантий, но оставался вплоть до 2023 года. В распоряжении редакции имеется сопроводительная документация к договору о сотрудничестве. Там в числе прочих изменений говорится об исключении упомянутого пункта. В департамент внутренней политики ХМАО и аппарат губернатора Тюменской области направлен запрос о предпосылках данного изменения в договоре о сотрудничестве. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области застраховали многосоставной регион от политических потрясений на случай смены глав субъектов. Они пролонгировали договор о сотрудничестве до 2035 года.