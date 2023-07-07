Губернаторы ХМАО, ЯНАО и Тюменской области Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов и Александр Моор застраховали политическую конструкцию «тюменской матрешки» от любых потрясений сразу на 12 лет вперед, пролонгировав договор о сотрудничестве между регионами до 2035 года. Источник URA.RU в политическом истеблишменте рассказал, что это беспрецедентное решение — ранее договор продлевали каждые пять лет — связано с желанием глав сохранить статус-кво всех трех субъектов на случай смены губернаторов.
«Моор и Артюхов рассчитывают переизбраться в этом году, а у Комаровой полномочия истекают в 2025-м. Губернаторы подстраховались на случай, если в ХМАО после ее ухода появится глава, который захочет выйти из многосоставного региона. Кроме того, когда закончатся полномочия остальных губернаторов, могут снова начаться разговоры о слиянии северных округов с тюменским югом. Действие договора до 2035 года станет основным аргументом против этого и гарантирует независимость ХМАО и ЯНАО. Механизм, работающий многие годы, нет смысла разрушать, хотя тенденция к укрупнению регионов, безусловно, существует», — считает инсайдер.
Корреспондент агентства направил запросы в правительства ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что Моор, Комарова и Артюхов были вынуждены досрочно подписать договор о сотрудничестве между Югрой, Ямалом и Тюменской областью. Спешку источники агентства объяснили особенностями планирования бюджета.
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