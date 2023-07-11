Шольц заявил о новой помощи Украине 11 июля 2023 в 15:34 Размер текста - 17 + Олаф Шольц заявил о новом пакете помощи Киеву на сумму около 700 миллионов евро Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия сформировала очередной пакет помощи Украине на сумму порядка 700 миллионов евро. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Прямо сейчас сформирован новый пакет [помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро», — сказал Олаф Шольц во время общения с прессой. Также Германия намерена предоставить Киеву две системы зенитно-ракетных комплекса Patriot. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО. Ранее немецкие СМИ писали, что Германия должна будет объявить о новом пакете помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Тогда речь шла о поддержке в размере 600 миллионов евро, передает MK.RU . Также сообщалось о финансовой помощи Киеву со стороны Франции, пишет RT. Германия сформировала очередной пакет помощи Украине на сумму порядка 700 миллионов евро. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Прямо сейчас сформирован новый пакет [помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро», — сказал Олаф Шольц во время общения с прессой. Также Германия намерена предоставить Киеву две системы зенитно-ракетных комплекса Patriot. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО. Ранее немецкие СМИ писали, что Германия должна будет объявить о новом пакете помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Тогда речь шла о поддержке в размере 600 миллионов евро, передает MK.RU. Также сообщалось о финансовой помощи Киеву со стороны Франции, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям