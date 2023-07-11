Шольц заявил о новой помощи Украине

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Олаф Шольц заявил о новом пакете помощи Киеву на сумму около 700 миллионов евро Фото:
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Германия сформировала очередной пакет помощи Украине на сумму порядка 700 миллионов евро. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Прямо сейчас сформирован новый пакет [помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро», — сказал Олаф Шольц во время общения с прессой. Также Германия намерена предоставить Киеву две системы зенитно-ракетных комплекса Patriot. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО.

Ранее немецкие СМИ писали, что Германия должна будет объявить о новом пакете помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Тогда речь шла о поддержке в размере 600 миллионов евро, передает MK.RU. Также сообщалось о финансовой помощи Киеву со стороны Франции, пишет RT.

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Германия сформировала очередной пакет помощи Украине на сумму порядка 700 миллионов евро. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Прямо сейчас сформирован новый пакет [помощи Украине] в размере около 700 миллионов евро», — сказал Олаф Шольц во время общения с прессой. Также Германия намерена предоставить Киеву две системы зенитно-ракетных комплекса Patriot. Трансляция его выступления велась на сайте НАТО. Ранее немецкие СМИ писали, что Германия должна будет объявить о новом пакете помощи Украине на саммите НАТО в Вильнюсе 11 июля. Тогда речь шла о поддержке в размере 600 миллионов евро, передает MK.RU. Также сообщалось о финансовой помощи Киеву со стороны Франции, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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