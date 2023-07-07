НАТО утвердит многолетний пакет поддержки Украины в Вильнюсе

Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ.
«Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО.
По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг.
Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.
Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ. «Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО. По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.