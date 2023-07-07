НАТО утвердит многолетний пакет поддержки Украины в Вильнюсе

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг отметил, что пакет помощи для Украины гарантирует сотрудничество между ВСУ и НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ.

«Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО.

По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.

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Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ. «Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО. По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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