НАТО утвердит многолетний пакет поддержки Украины в Вильнюсе

07 июля 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг отметил, что пакет помощи для Украины гарантирует сотрудничество между ВСУ и НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ. «Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции . Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО. По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.

Страны НАТО утвердят пакет помощи для Украины на несколько лет на саммите в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, пакет помощи даст гарантии для сотрудничества между альянсом и ВСУ. «Я ожидаю, что лидеры стран альянса согласуют пакет с тремя элементами, которые приблизят Украину к НАТО», — заявил Столтенберг на своей пресс-конференции. Он отметил, что будет согласована программа на несколько лет для гарантии сотрудничества между украинскими бойцами и НАТО. По словам Столтенберга, НАТО увеличит уровень политических связей, когда Совет Украины войдет в НАТО. Он ждет, что страны альянса подтвердят, что Украина станет членом НАТО. «Если Украине не выиграет эту войну, то членство в НАТО будет бессмысленно обсуждать», — заявил Столтенберг. Ранее генсек НАТО сообщил, что победа Украины в конфликте с Россией является важным условием для вступления в НАТО. У альянса при вступлении Украины в НАТО будет больше рисков, чем преимуществ. Один из них- прямой конфликт с Россией, передает телеканал 360.