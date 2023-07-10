Тюменке вынесли приговор за участие в съемке порно с унижением 14-летнего подростка

11 июля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Девушки воспользовались беспомощностью подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области 20-летняя девушка будет ограничена в свободе на три года за совершение иных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее такой же приговор вынесли 19-летней девушке, которая снимала этот процесс. «В сентябре 2022 года Т. осуществила видеосъемку того, как Д. с целью унижения не достигшего четырнадцатилетнего возраста А., совершила с ним иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Суд назначил гражданке Т. наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. В отношении Д., также был приговор, назначено аналогичное наказание», — рассказали корреспонденту в пресс-службе ведомства. Также каждая из девушек обязана выплатить пострадавшему по 100 тысяч рублей компенсации в счет морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 19-летняя девушка сняла видео с порнографическим изображением 14-летнего подростка, на котором «Д» унижает несовершеннолетнего. При этом снимавшая решила позже выложить получившееся видео на личные страницы пострадавшего в соцсетях.

В Тюменской области 20-летняя девушка будет ограничена в свободе на три года за совершение иных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее такой же приговор вынесли 19-летней девушке, которая снимала этот процесс. «В сентябре 2022 года Т. осуществила видеосъемку того, как Д. с целью унижения не достигшего четырнадцатилетнего возраста А., совершила с ним иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшего. Суд назначил гражданке Т. наказание в виде ограничения свободы на срок 3 года. В отношении Д., также был приговор, назначено аналогичное наказание», — рассказали корреспонденту в пресс-службе ведомства. Также каждая из девушек обязана выплатить пострадавшему по 100 тысяч рублей компенсации в счет морального вреда. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 19-летняя девушка сняла видео с порнографическим изображением 14-летнего подростка, на котором «Д» унижает несовершеннолетнего. При этом снимавшая решила позже выложить получившееся видео на личные страницы пострадавшего в соцсетях.