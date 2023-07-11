Тюменские фермеры намерены жаловаться Минсельхозу и Совету Федерации на областные власти

Аграрии боятся, что останутся без ферм из-за засухи, нехватки сена и отсутствия субсидий Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Тюменские фермеры намерены обратиться с письменной жалобой на областные власти в Министерство сельского хозяйства и Совет Федерации. О том, что аграрии недовольны работой профильного департамента и депутатов облдумы, URA.RU рассказал один из животноводов Тюменской области.

«Мы начнем уже собирать подписи со дня на день, должны не только я и мои соседи расписаться, а животноводы всей области. Мы уже третий месяц тревогу бьем, во все колокола звоним — жарко, сухо, уже сейчас скотину кормить нечем. Тем более сена заготовить на зиму не получится, и закупать придется втридорога. Но нас не слышат», — пожаловался фермер в беседе с URA.RU.

По его словам, областной департамент и депутаты игнорируют проблему уже не первый год. «В прошлом году была такая же история. Нам дали субсидию — но нам нужно было сено, а нам дали денег на покупку комбикормов, и по всем условиям получалось, что там мог быть единственный поставщик», — добавил аграрий.

В профильном департаменте в ответ на запрос URA.RU пояснили, что готовы помочь фермерам при возникновении такой необходимости. «При возникновении дефицита кормов, есть запас прошлого года, дополнительно проводят вторые укосы многолетних трав», — пояснил URA.RU Чейметов. Ранее агентство рассказало, что фермерство является одной из самых рисковых сфер бизнеса в Тюменской области.