УК обяжут ставить во дворах зарядки для электромобилей

12 июля 2023 в 05:29 Размер текста - 17 +

Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющие компании (УК) могут обязать размещать во дворах жилых домов зарядки для электромобилей. Разрешение жильцов на установку, скорее всего, не потребуется. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывает Минстрой РФ. «Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Также девелоперов могут обязать делать такие зарядные станции еще на этапе строительства домов», — об этом говорится в письме Минстроя РФ для предприятий отрасли ЖКХ. С копией документа ознакомились «Известия». Но эксперты отмечают, что платить за зарядку машин придется всем жильцам многоквартирного дома. Чтобы этого не случилось, станции нужно оснащать специальными счетчиками, чтобы владельцы электромашин по ним оплачивали заряд. В целом в России сейчас отмечается дефицит электрозаправочных станций. Владельцам электрокаров приходится искать зарядные устройства специально, зачастую меняя при этом свои маршруты. Как отмечают в Минпромторге, до конца 2023 года в России планируется установить 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах России. Сейчас в стране функционирует около 4, 4 тысяч электрозаправок. Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов раскрыл, когда россияне начнут переход на электрокары. По его мнению, через 5-10 лет российский автопром начнет развивать собственные электрокары. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Управляющие компании (УК) могут обязать размещать во дворах жилых домов зарядки для электромобилей. Разрешение жильцов на установку, скорее всего, не потребуется. Соответствующий вопрос сейчас прорабатывает Минстрой РФ. «Зарядки для электромобилей будут размещать рядом с домами без разрешения жильцов и обращения в энергоснабжающие организации (РСО). Также девелоперов могут обязать делать такие зарядные станции еще на этапе строительства домов», — об этом говорится в письме Минстроя РФ для предприятий отрасли ЖКХ. С копией документа ознакомились «Известия». Но эксперты отмечают, что платить за зарядку машин придется всем жильцам многоквартирного дома. Чтобы этого не случилось, станции нужно оснащать специальными счетчиками, чтобы владельцы электромашин по ним оплачивали заряд. В целом в России сейчас отмечается дефицит электрозаправочных станций. Владельцам электрокаров приходится искать зарядные устройства специально, зачастую меняя при этом свои маршруты. Как отмечают в Минпромторге, до конца 2023 года в России планируется установить 659 быстрых ЭЗС в 32 регионах России. Сейчас в стране функционирует около 4, 4 тысяч электрозаправок. Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов раскрыл, когда россияне начнут переход на электрокары. По его мнению, через 5-10 лет российский автопром начнет развивать собственные электрокары.