Александр Моор обсудит с Натальей Комаровой сотрудничество Тюменской области и ХМАО

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, моор александр, комарова наталья
Губернаторы намерены обсудить перспективы сотрудничества в разных сферах Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отправился с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр ренгионального правительства.

«В ходе поездки планируется рабочая встреча главы региона с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Также участие в обсуждении сотрудничества территорий», — говорится в сообщении.

Ранее агентство рассказало, что Комарова одержала важную политическую победу над командой Моора при продлении договора о сотрудничестве внутри «матрешки». Ей удалось упразднить неактуальный налог на добычу полезных ископаемых.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отправился с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр ренгионального правительства. «В ходе поездки планируется рабочая встреча главы региона с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Также участие в обсуждении сотрудничества территорий», — говорится в сообщении. Ранее агентство рассказало, что Комарова одержала важную политическую победу над командой Моора при продлении договора о сотрудничестве внутри «матрешки». Ей удалось упразднить неактуальный налог на добычу полезных ископаемых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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