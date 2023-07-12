Александр Моор обсудит с Натальей Комаровой сотрудничество Тюменской области и ХМАО

12 июля 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

Губернаторы намерены обсудить перспективы сотрудничества в разных сферах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отправился с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр ренгионального правительства. «В ходе поездки планируется рабочая встреча главы региона с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Также участие в обсуждении сотрудничества территорий», — говорится в сообщении. Ранее агентство рассказало, что Комарова одержала важную политическую победу над командой Моора при продлении договора о сотрудничестве внутри «матрешки». Ей удалось упразднить неактуальный налог на добычу полезных ископаемых.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отправился с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр ренгионального правительства. «В ходе поездки планируется рабочая встреча главы региона с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Также участие в обсуждении сотрудничества территорий», — говорится в сообщении. Ранее агентство рассказало, что Комарова одержала важную политическую победу над командой Моора при продлении договора о сотрудничестве внутри «матрешки». Ей удалось упразднить неактуальный налог на добычу полезных ископаемых.