Александр Моор обсудит с Натальей Комаровой сотрудничество Тюменской области и ХМАО

Губернаторы намерены обсудить перспективы сотрудничества в разных сферах
Губернатор Тюменской области Александр Моор отправился с рабочим визитом в Ханты-Мансийск. Об этом сообщает информационный центр ренгионального правительства.
«В ходе поездки планируется рабочая встреча главы региона с Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой. Также участие в обсуждении сотрудничества территорий», — говорится в сообщении.
Ранее агентство рассказало, что Комарова одержала важную политическую победу над командой Моора при продлении договора о сотрудничестве внутри «матрешки». Ей удалось упразднить неактуальный налог на добычу полезных ископаемых.
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