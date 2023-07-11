11 июля 2023

Мэр Тюмени Кухарук позвал горожан на «новое место притяжения». Фото

Мэр Тюмени Кухарук пригласил земляков к памятнику Высоцкому
© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление Александра Ф. Скляра и группы "Ва-Банкъ" в рамках фестиваля "Высоцкий fest". Екатеринбург, высоцкий никита
Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого (на фото) Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал памятник поэту Владимиру Высоцкому новым местом притяжения горожан. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого.

«Приглашаю всех на новое место притяжения нашего города! В исторической части нашего города, на смотровой площадке по ул. Володарского, 3, установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому», — сообщил Кухарук.

По словам мэра, тюменский памятник Высоцкому уникален. «Символично, что сегодня прозвучала песня „Тюменская нефть“ авторства Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других», — отметил он.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал памятник поэту Владимиру Высоцкому новым местом притяжения горожан. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого. «Приглашаю всех на новое место притяжения нашего города! В исторической части нашего города, на смотровой площадке по ул. Володарского, 3, установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому», — сообщил Кухарук. По словам мэра, тюменский памятник Высоцкому уникален. «Символично, что сегодня прозвучала песня „Тюменская нефть“ авторства Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других», — отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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