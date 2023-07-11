Мэр Тюмени Кухарук позвал горожан на «новое место притяжения». Фото

Мэр Тюмени Кухарук пригласил земляков к памятнику Высоцкому

12 июля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал памятник поэту Владимиру Высоцкому новым местом притяжения горожан. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого. «Приглашаю всех на новое место притяжения нашего города! В исторической части нашего города, на смотровой площадке по ул. Володарского, 3, установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому», — сообщил Кухарук. По словам мэра, тюменский памятник Высоцкому уникален. «Символично, что сегодня прозвучала песня „Тюменская нефть“ авторства Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других», — отметил он. Фото: администрация Тюмени Фото: администрация Тюмени

Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал памятник поэту Владимиру Высоцкому новым местом притяжения горожан. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого. «Приглашаю всех на новое место притяжения нашего города! В исторической части нашего города, на смотровой площадке по ул. Володарского, 3, установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому», — сообщил Кухарук. По словам мэра, тюменский памятник Высоцкому уникален. «Символично, что сегодня прозвучала песня „Тюменская нефть“ авторства Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других», — отметил он.