Глава Тюмени Руслан Кухарук назвал памятник поэту Владимиру Высоцкому новым местом притяжения горожан. Об этом мэр написал в своем telegram-канале. Достопримечательность была открыта в областной столице 12 июля в присутствии сына артиста Никиты Высоцкого.
«Приглашаю всех на новое место притяжения нашего города! В исторической части нашего города, на смотровой площадке по ул. Володарского, 3, установлен памятник знаменитому поэту, певцу, актеру театра и кино Владимиру Высоцкому», — сообщил Кухарук.
По словам мэра, тюменский памятник Высоцкому уникален. «Символично, что сегодня прозвучала песня „Тюменская нефть“ авторства Высоцкого: рядом с его бронзовой скульптурой на табуретке лежит тетрадь со словами этой композиции. Считаю обстоятельство, что обыгран именно этот, топонимический, аспект творчества поэта и певца, уникальным отличием нашего памятника от многих других», — отметил он.
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