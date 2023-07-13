13 июля 2023

Пермяки запечатлели водный смерч над Камой. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смерч. Сургут, смерч
Фото и видео необычного природного явления очевидцы публикуют в соцсетях Фото:

Жителям Пермского края удалось заснять воронкообразный вихрь над поверхностью воды. По словам очевидцев, необычное природное явление было замечено над Камой.

«13 июля в районе 22:00 вблизи мыса Стрелка над Камой наблюдался водяной смерч. Возникновению водяного смерча способствовал тот факт, что температура водной поверхности сейчас на несколько градусов выше температуры воздуха», — пояснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

В начале лета сообщалось, что жителям Кунгура удалось заснять торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления была опубликована в соцсети.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили, что сообщений и пострадавших и уроне от стихии не поступало
В ГУ МЧС России по Пермскому краю заявили, что сообщений и пострадавших и уроне от стихии не поступало
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Жителям Пермского края удалось заснять воронкообразный вихрь над поверхностью воды. По словам очевидцев, необычное природное явление было замечено над Камой. «13 июля в районе 22:00 вблизи мыса Стрелка над Камой наблюдался водяной смерч. Возникновению водяного смерча способствовал тот факт, что температура водной поверхности сейчас на несколько градусов выше температуры воздуха», — пояснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края». В начале лета сообщалось, что жителям Кунгура удалось заснять торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления была опубликована в соцсети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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