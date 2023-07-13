Фото и видео необычного природного явления очевидцы публикуют в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жителям Пермского края удалось заснять воронкообразный вихрь над поверхностью воды. По словам очевидцев, необычное природное явление было замечено над Камой.

«13 июля в районе 22:00 вблизи мыса Стрелка над Камой наблюдался водяной смерч. Возникновению водяного смерча способствовал тот факт, что температура водной поверхности сейчас на несколько градусов выше температуры воздуха», — пояснили специалисты ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».

В начале лета сообщалось, что жителям Кунгура удалось заснять торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления была опубликована в соцсети.