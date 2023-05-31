Торнадо в Пермском крае попал на видео

Необычное явление заметили жители Кунгура Пермского края
Жители Кунгура (Пермский край) запечатлели торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления местные жители опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня был торнадо в Кунгуре», — написал автор видеозаписи. Местные жители под постом делились впечатлениями. «Там бывают, несколько раз сама видела», — написала Елена Бородулина.
Ранее во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. По словам пермского метеоролога, за 35 лет на территории региона было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!