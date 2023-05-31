Торнадо в Пермском крае попал на видео

01 июня 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Необычное явление заметили жители Кунгура Пермского края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Кунгура (Пермский край) запечатлели торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления местные жители опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня был торнадо в Кунгуре», — написал автор видеозаписи. Местные жители под постом делились впечатлениями. «Там бывают, несколько раз сама видела», — написала Елена Бородулина. Ранее во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. По словам пермского метеоролога, за 35 лет на территории региона было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей.

Жители Кунгура (Пермский край) запечатлели торнадо, который образовался в городе. Видеозапись необычного для региона явления местные жители опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня был торнадо в Кунгуре», — написал автор видеозаписи. Местные жители под постом делились впечатлениями. «Там бывают, несколько раз сама видела», — написала Елена Бородулина. Ранее во время урагана в Перми очевидцы засняли необычное природное явление, похожее на смерч. По словам пермского метеоролога, за 35 лет на территории региона было зафиксировано около 65 случаев появления смерчей.