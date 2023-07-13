Пермяка ждет суд за покупку автоматов и тысяч патронов

14 июля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Автоматы и патроны — только часть арсенала, изъятого у пермяка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми суд рассмотрит дело о складе оружия, который ранее приобрел местный житель. Автоматы, тысячи патронов, оптические прицелы, глушители и другое обмундирование силовик изъяли во время обысков. «В ходе обысков полицейские изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Часть арсенала мужчина хранил в машине, а часть его знакомая отвезла своей подруге. Женщину, хранившую оружие. Суд уже приговорил к уголовному штрафу в 20 тысяч рублей. Наказание для владельца арсенала изберет Мотовилихинский районный суд города Перми.

В Перми суд рассмотрит дело о складе оружия, который ранее приобрел местный житель. Автоматы, тысячи патронов, оптические прицелы, глушители и другое обмундирование силовик изъяли во время обысков. «В ходе обысков полицейские изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Часть арсенала мужчина хранил в машине, а часть его знакомая отвезла своей подруге. Женщину, хранившую оружие. Суд уже приговорил к уголовному штрафу в 20 тысяч рублей. Наказание для владельца арсенала изберет Мотовилихинский районный суд города Перми.