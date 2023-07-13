13 июля 2023

Пермяка ждет суд за покупку автоматов и тысяч патронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, автомат, калашников, боеприпасы, патроны, оружие, силовик, снайпер, стрелок, обмундирование, террорист, антитеррор, камуфляж, тероборона, тактические перчатки, военный
Автоматы и патроны — только часть арсенала, изъятого у пермяка Фото:

В Перми суд рассмотрит дело о складе оружия, который ранее приобрел местный житель. Автоматы, тысячи патронов, оптические прицелы, глушители и другое обмундирование силовик изъяли во время обысков.

«В ходе обысков полицейские изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Часть арсенала мужчина хранил в машине, а часть его знакомая отвезла своей подруге.

Женщину, хранившую оружие. Суд уже приговорил к уголовному штрафу в 20 тысяч рублей. Наказание для владельца арсенала изберет Мотовилихинский районный суд города Перми.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми суд рассмотрит дело о складе оружия, который ранее приобрел местный житель. Автоматы, тысячи патронов, оптические прицелы, глушители и другое обмундирование силовик изъяли во время обысков. «В ходе обысков полицейские изъяли три пригодных к стрельбе автомата, более пяти тысяч патронов различного калибра, прибор для бесшумной стрельбы, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермском краю. Часть арсенала мужчина хранил в машине, а часть его знакомая отвезла своей подруге. Женщину, хранившую оружие. Суд уже приговорил к уголовному штрафу в 20 тысяч рублей. Наказание для владельца арсенала изберет Мотовилихинский районный суд города Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...