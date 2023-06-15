В Пермском крае гадалке, незаконно хранившей в гараже автоматы и патроны, придется выплатить штраф. Оружие принадлежало мужчине. Он приобрел его несколько лет назад, а затем часть арсенала передал на хранение своей знакомой, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
«Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую — под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик. Увидев содержимое, в полицию женщина обращаться не стала», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
URA.RU писало, что оружие хранилось у 63-летней гадалки, проживающей в селе Бершеть. Склад оружия обнаружили в ходе обысков сотрудники пермских региональных управлений МВД и ФСБ России. Силовики изъяли у пенсионерки автоматы, более пяти тысяч патронов различного калибра, глушитель, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы.
Женщина признана виновной по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов»). Суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Дознание по уголовному делу в отношении мужчины продолжается.
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