15 июня 2023

В Пермском крае наказана гадалка, хранившая в гараже автоматы и патроны. Видео

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Пенсионерка не стала сообщать о хранившемся у нее оружии в полицию Фото:

В Пермском крае гадалке, незаконно хранившей в гараже автоматы и патроны, придется выплатить штраф. Оружие принадлежало мужчине. Он приобрел его несколько лет назад, а затем часть арсенала передал на хранение своей знакомой, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

«Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую — под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик. Увидев содержимое, в полицию женщина обращаться не стала», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

URA.RU писало, что оружие хранилось у 63-летней гадалки, проживающей в селе Бершеть. Склад оружия обнаружили в ходе обысков сотрудники пермских региональных управлений МВД и ФСБ России. Силовики изъяли у пенсионерки автоматы, более пяти тысяч патронов различного калибра, глушитель, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы.

Женщина признана виновной по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов»). Суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Дознание по уголовному делу в отношении мужчины продолжается.

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В Пермском крае гадалке, незаконно хранившей в гараже автоматы и патроны, придется выплатить штраф. Оружие принадлежало мужчине. Он приобрел его несколько лет назад, а затем часть арсенала передал на хранение своей знакомой, сообщается на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. «Часть арсенала мужчина держал в своем автомобиле, другую — под видом инструментов отдал знакомой. Она привезла посылку на хранение своей подруге-пенсионерке. Спустя несколько дней женщина из любопытства открыла ящик. Увидев содержимое, в полицию женщина обращаться не стала», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. URA.RU писало, что оружие хранилось у 63-летней гадалки, проживающей в селе Бершеть. Склад оружия обнаружили в ходе обысков сотрудники пермских региональных управлений МВД и ФСБ России. Силовики изъяли у пенсионерки автоматы, более пяти тысяч патронов различного калибра, глушитель, оптические прицелы, прибор ночного видения и другие предметы. Женщина признана виновной по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов»). Суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей. Дознание по уголовному делу в отношении мужчины продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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