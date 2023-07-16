16 июля 2023
15 июля 2023
14 июля 2023

В Ноябрьске в результате аварии на перекрестке пострадал человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП возле дома № 86 на проспекте Космонавтов. Екатеринбург, чп, дтп, происшествие, авария
Водитель получила телесные повреждения Фото:

В Ноябрьске 16 июля на регулируемом перекрестке столкнулись две машины. Водитель одного из транспортных средств пострадала. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.

«В Ноябрьске на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Шевченко в 15:10 водитель „Ваз 21213“ при повороте налево столкнулся с водителем „Ваз 21102“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „Ваз 21102“ получила телесные повреждения», — рассказала госавтоинспекция Ямала в своем telegram-канале.

Фото:

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В Ноябрьске 16 июля на регулируемом перекрестке столкнулись две машины. Водитель одного из транспортных средств пострадала. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала. «В Ноябрьске на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Шевченко в 15:10 водитель „Ваз 21213“ при повороте налево столкнулся с водителем „Ваз 21102“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „Ваз 21102“ получила телесные повреждения», — рассказала госавтоинспекция Ямала в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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