Водитель получила телесные повреждения Фото: Московец Илья © URA.RU

В Ноябрьске 16 июля на регулируемом перекрестке столкнулись две машины. Водитель одного из транспортных средств пострадала. Об этом сообщила госавтоинспекция Ямала.

«В Ноябрьске на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Шевченко в 15:10 водитель „Ваз 21213“ при повороте налево столкнулся с водителем „Ваз 21102“, которая двигалась во встречном направлении прямо. В результате ДТП водитель „Ваз 21102“ получила телесные повреждения», — рассказала госавтоинспекция Ямала в своем telegram-канале.