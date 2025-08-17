Российские военные уничтожили группу французских наемников, которая находилась в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом заявил оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Хаба.
"Мы поняли, что это французы по шевронам. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами. Так же FPV поражали их, два пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили", — заявил Хаба в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что ликвидация наемников заняла примерно один час. К тому же его подразделению на оккупированном правом берегу Херсонской области доводилось сталкиваться не только с французскими, но и с грузинскими наемниками.
Ранее украинская бригада лишилась почти всех штурмовиков из-за одного видео. Военные попытались снять на камеру захват Новоконстантиновки. Однако такая попытка не удалась, за что и пришлось поплатиться. Российские бойцы уничтожили до 70% штурмовиков, а также две единицы бронетехники и один бронетранспортер.
