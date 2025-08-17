ВС РФ уничтожили французских наемников на правом берегу Днепра

Иностранных наемников вычислили по шевронам, заявил военный
Иностранных наемников вычислили по шевронам, заявил военный
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили группу французских наемников, которая находилась в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом заявил оператор ударного БПЛА группировки войск "Днепр" с позывным Хаба.

"Мы поняли, что это французы по шевронам. И была такая тема, что отрабатывали с несколькими расчетами. Так же FPV поражали их, два пикапа. Все горели. В итоге всех мы уничтожили", — заявил Хаба в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что ликвидация наемников заняла примерно один час. К тому же его подразделению на оккупированном правом берегу Херсонской области доводилось сталкиваться не только с французскими, но и с грузинскими наемниками.

Ранее украинская бригада лишилась почти всех штурмовиков из-за одного видео. Военные попытались снять на камеру захват Новоконстантиновки. Однако такая попытка не удалась, за что и пришлось поплатиться. Российские бойцы уничтожили до 70% штурмовиков, а также две единицы бронетехники и один бронетранспортер.

