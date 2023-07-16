Пермяка обвинили в изнасиловании и убийстве пожилой родственницы

17 июля 2023 в 18:08 Размер текста - 17 +

Нож и железная труба стали орудиями убийства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае силовики обвинили жителя Кунгура в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, 27-летний мужчина избил 71-летнюю родственницу железной трубой, нанес множество ударов ножом, а также изнасиловал. Женщина от полученных травм скончалась. «На почве личных неприязненных отношений обвиняемый с особой жестокостью нанес множество ударов металлической трубой и ножом своей 71-летней родственнице, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине были причинены травмы, в результате которых она скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело в отношении жителя Кунгура уже расследовано. Степень его вины и возможное наказание определит суд.

В Пермском крае силовики обвинили жителя Кунгура в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, 27-летний мужчина избил 71-летнюю родственницу железной трубой, нанес множество ударов ножом, а также изнасиловал. Женщина от полученных травм скончалась. «На почве личных неприязненных отношений обвиняемый с особой жестокостью нанес множество ударов металлической трубой и ножом своей 71-летней родственнице, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине были причинены травмы, в результате которых она скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело в отношении жителя Кунгура уже расследовано. Степень его вины и возможное наказание определит суд.