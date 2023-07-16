16 июля 2023

Пермяка обвинили в изнасиловании и убийстве пожилой родственницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Нож и железная труба стали орудиями убийства Фото:

В Пермском крае силовики обвинили жителя Кунгура в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, 27-летний мужчина избил 71-летнюю родственницу железной трубой, нанес множество ударов ножом, а также изнасиловал. Женщина от полученных травм скончалась.

«На почве личных неприязненных отношений обвиняемый с особой жестокостью нанес множество ударов металлической трубой и ножом своей 71-летней родственнице, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине были причинены травмы, в результате которых она скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.

Уголовное дело в отношении жителя Кунгура уже расследовано. Степень его вины и возможное наказание определит суд.

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В Пермском крае силовики обвинили жителя Кунгура в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, 27-летний мужчина избил 71-летнюю родственницу железной трубой, нанес множество ударов ножом, а также изнасиловал. Женщина от полученных травм скончалась. «На почве личных неприязненных отношений обвиняемый с особой жестокостью нанес множество ударов металлической трубой и ножом своей 71-летней родственнице, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине были причинены травмы, в результате которых она скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю. Уголовное дело в отношении жителя Кунгура уже расследовано. Степень его вины и возможное наказание определит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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