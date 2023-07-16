Пермяка обвинили в изнасиловании и убийстве пожилой родственницы

В Пермском крае силовики обвинили жителя Кунгура в убийстве и изнасиловании. По версии следствия, 27-летний мужчина избил 71-летнюю родственницу железной трубой, нанес множество ударов ножом, а также изнасиловал. Женщина от полученных травм скончалась.
«На почве личных неприязненных отношений обвиняемый с особой жестокостью нанес множество ударов металлической трубой и ножом своей 71-летней родственнице, находящейся в силу возраста в беспомощном состоянии, и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Женщине были причинены травмы, в результате которых она скончалась на месте», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермскому краю.
Уголовное дело в отношении жителя Кунгура уже расследовано. Степень его вины и возможное наказание определит суд.
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