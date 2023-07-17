В Пермском хореографическом училище «с особенным трепетом» ждут мальчиков

Учиться балету идут в основном девочки
В Пермском хореографическом училище объявили дополнительный набор на обучение в первый класс. Особенно там ждут мальчиков.
«В Пермском государственном хореографическом училище открыта регистрация на дополнительные вступительные испытания в 1/5 класс. С особенным трепетом ждем мальчиков!» — сообщается на странице училища в соцсети «ВКонтакте».
По окончании обучения выпускники получат квалификацию «Артист балета, преподаватель». В 1 класс училища принимаются дети 10—11 лет, окончившие в 2023 году 4 класс общеобразовательной школы. Подать заявку на вступительные испытания можно на сайте училища.
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